AÖL Aralık sınavı online mı olacak? AÖL sınavları internet üzerinden mi yapılacak? AÖL 1.dönem sınavları nasıl yapılacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amacıyla ertelenen sınavların yüz yüze mi online mi olacağı merak konusu oldu. Sınavlarını olmak isteyen binlerce AÖL öğrencisi MEB'den gelecek son dakika açıklamalara odaklandı. Bakanlıktan beklenen haber geldi. İşte AÖL sınavları hakkında açıklamalar...

AÖL SINAVLARI ONLİNE Mİ YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL Aralık ayı sınavlarının online olarak yapılacağını duyurdu. MEB 24 Aralık Perşembe günü yayımladığı kılavuz ile sınavların online olarak yapılacağı bilgisini verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sınav takviminde belirtilecek gün ve saatlerde olmak üzere toplam 3 (üç) oturum olarak 2 (iki) günde tamamlanacaktır" denildi.

AÖL SINAVLARI NE ZAMANA ERTELENDİ?

AÖL sınavları 26-27 Aralık tarihlerinde uygulanacak. Adaylar her bir oturumda kendilerine atanan derslerden oluşan testleri tamamlayacaklar.

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Sınav tarihleri açıklanır açıklanmaz online uygulanacak sınavların detayları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte MEB'den AÖL için online sınav duyurusu...

3.2. Adaylar, sınav takviminde belirtilen gün ve saatlerde sınava katılmak zorundadırlar.

3.3. Online sınavlar, tüm yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erecektir.

3.4. Adaylar sınav takviminde belirtilen tarih ve saatte, TC. Kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaparak online sınava katılacaklardır.

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3.5. Adaylar, online sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesini onaylayacaklardır.

3.6. Sınav başlamadan önce sınav kuralları elektronik ortam üzerinden adaya bildirilecektir. Bu bildirim ile aday, sınav kurallarını kabul etmiş sayılacaktır. Sınav kurallarını ihlal eden aday ve sınav görevlilerine, 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun uyarınca cezai müeyyideler uygulanacaktır.

3.7. Online sınav, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak en fazla üç oturum hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir ders için 25 dk. süre uygulanacaktır.

3.8. Adaylar, her bir oturumda en fazla sekiz, üç oturumda toplam 24 dersten sınava katılabilecekler ve her oturum için kendilerine atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.

3.9. Online sınavda her oturum ayrı olarak uygulanacaktır. Oturumlar kendi içlerinde bölünemez olduğundan oturum sona erene kadar ara verilmeyecektir.

3.10. Sorular, soru numarası sırasında ve ekranda bir soru ve cevap seçenekleri yer alacak şekilde gösterilecektir. Seçilen derse ait soru sayfasında her ders için kalan süreyi gösteren sayaç olacaktır.

3.11. Seçilen derse ait soru sayfasında önceki soru, sonraki soru, sınavı başlat ve sınavı bitir butonları yer alacaktır. Adaylar, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapabileceklerdir.

3.12. Adaylar, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen adaylar için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır.

3.13. Bir dersi seçerek sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren aday “Sınava Girdi” sayılacak ve o derse ait puanı “Sıfır” olacaktır.

3.14. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması halinde adaya uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda adayın o derse ait sınavı iptal edilecektir.

3.15. Adaylar sınav sonuçlarını AÖK Öğrenci Bilgi Sisteminden öğrenebileceklerdir.