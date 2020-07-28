AÖL cevap anahtarı 2020 açıklandı mı? Açık Lise sınav soruları ve cevapları

2020 Eğitim öğretim yılında koronavirüs salgını nedeniyle bir çok sınav ileri bir tarih ertelenmişti. Bunlar dan biri de Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2.dönem sınavları oldu. Hafta sonu 3 oturumda uygulanan AÖL sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınavlar tamamlandıktan sonra soru ve cevapların açıklanması bekleniyor. İşte detaylar...

AÖL CEVAP ANAHTARI 2020 AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan AÖL sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. Kitapçığın hafta içi açıklaması bekleniyor. Cevap anahtarı ve soru kitapçığı yayımlanır yayımlanmaz haberimiz içinde yer verilecektir.

AÖL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Liseye açıktan devam etmek isteyenlerin katılım sağladığı AÖL sınavının sonuçları 17 Ağustos tarihinde açıklanacaktır. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AÖL SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle örgün liselerde ders geçme notu 45'ten 50 puana yükseltilmişti. Ancak bu değişiklik AÖL'de henüz uygulamaya geçmedi. AÖL ve MAÖL sınavlarında geçerli olan ve günümüzde uygulanmakta olan Açık Lise ders geçme notu 45 puandır.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?

Açık lisede okuyan ve bu yıl mezun olma hayali kuran öğrenciler mezun olma şartlarını merak ediyor. Peki AÖL'den mezun olma şartları neler?

Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması şartı aranıyor. Bunların öğrencilik hâllerine göre dağılımı şu şekildedir;

Alansızlar için: 120 kredi “ortak”, 72 kredi ise “seçmeli” derslerden tamamlanması,

Alanlılar için: 112 kredi “ortak”, 80 kredi ise “alan” kredisi olması gerekir.

Bu krediler mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti olarak biliniyor, daha çok bir kredi ile de mezun olunabilir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE NASIL KAYIT YAPTIRILABİLİR?

AÖL'e ilk defa kayıt yaptırma işlemine İLK KAYIT ya da YENİ KAYIT denir. Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır. Öğrenciler kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler. Kayıt işlemi tamamlanan öğrenciler Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Vakıf bankamatikler den yâ da bu bankaların mobil uygulamalarından internet bankacılığı ile veya ödeme.meb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücreti yatırma işlemini gerçekleştirebilirler.