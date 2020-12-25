Eğitimlerini açıktan devam ettiren vatandaşlar mezun olmalarına az bir süre kala diplomalar hakkında araştırmalarını hızlandırıyor. Bazı öğrenciler diplomalarını almak isterken kendilerinden ücret istendiğini belirtiyor. Peki AÖL diploma ücreti var mı? AÖL diploma ücreti alınması yasal mı? AÖL diploma ücreti ne kadar? Açık Öğretim Lisesi diploma harcı nereye yatırılır?

AÖL DİPLOMA ÜCRETİ NE KADAR?

Açık öğretim lisesi ve ortaöğretim öğrencilerinden 2014 yılından beri diploma ücreti alınmamaktadır.

AÖL DİPLOMA ÜCRETİ ALINMASI YASAL MI?

MEB'den yapılan konuya ilişkin açıklama şöyle;

(6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 27. Maddesinin 4.fıkrasında "(4) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı harçlar kanununa ekli (8) sayılı tarifenin VII-Okul Diplomaları bölümünün (2) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır.")

Ancak sözü edilen Kanunun yürürlüğe girdiği 14 Mart 2014 tarihinden önce mezun olan öğrenciler diploma harç bedeli olarak 10 TL ödemeye devam edeceklerdir.

AÖL DİPLOMASI NASIL ALINIR?

Diplomalar Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri aracılığı ile alınmaktadır. AÖL diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilir. Mezun adaylar kendi illerindeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilir.

Ancak öğrenci AÖL'den Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekir.

Mezun olan öğrenciler geçici mezuniyet belgelerini bağlı oldukları Halk Eğitim Merkezlerinden alabilirler.

KAÇ KREDİ İLE MEZUN OLUNUYOR?

AÖL mezun olunabilmesi için en az 192 kredi şartı aranıyor. AÖL'e kayıtlı öğrenciler toplam 8 dönemde gerekli krediyi tamamlayınca mezun olabilirler.

AÖL DİPLOMA SORGULAMA

Diploma sorgulama işlemleri e devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Vatandaşlar E devlet şifresi ve T.C kimlik numarası ile "Açık Öğretim Liseleri Mezuniyet Belgesi Sorgulama" ekranı üzerinden açık lise diploma bilgilerini görebilir.

E DEVLET AÇIK LİSE DİPLOMA SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ