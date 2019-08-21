AÖL ek sınav tarihi 2019 | Açık Lise ek sınav tarihi| AÖL ek sınav yerleri 2019

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mezun olamayan öğrenciler için belirlenen merkezlerde ek sınav yapılacak. Peki AÖL ek sınav tarihi ne zaman? Açık lise ek sınavı ne zaman yapılacak? AÖL ek sınav yerleri neresi? Tüm cevaplar haberimizde...

AÖL EK SINAV TARİHİ NE ZAMAN 2019?

Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için;

Ek Sınav Tarihi : 31 AĞUSTOS – 01 EYLÜL 2019



Adaylar sınavla ilgili detayları MEB’in resmi internet adresi üzerinden takip edebilecek. Sonuçların ne zaman açıklanacağı ile ilgili ise önümüzdeki günlerde yeni bir açıklama yapılması bekleniyor.

AÖL EK SINAV BAŞVURUSU NE ZAMANDI?

Ek Sınav Başvuru Tarihleri : 29 TEMMUZ -01 AĞUSTOS 2019

Ek Sınav Ders Seçimi : 29 TEMMUZ -01 AĞUSTOS 2019

Katılım Bedeli : 30 TL

AÖL EK SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

AÖL'de devam eden öğrenciler için dönemi 8 ve üzeri olan için ek sınav düzenlenecek. Öğrencilerin Ek Sınava girebilmesi için katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılmayacağından dolayı MUTLAKA Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek, öğrencilik durumlarını Ek Sınav için aktif duruma getirmeleri ve ek listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmeleri gerekiyor.

AÖL EK SINAV BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

AÖL ek sınav başvuru ücretleri ise Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'a yatırılacak.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2019-2020 eğitim-öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos- 27 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Yeni dönem iş takvimi şu şekilde;

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri 21/08/2019 - 27/09/2019

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 21/08/2019 - 27/09/2019

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması 21 Ağustos 2019

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 18 Ekim 2019

I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması 04 Aralık 2019

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2019 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Ücreti; 35 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.)

Kayıt Yenileme Sınav Bedelini İki Şekilde Yatırabilirsiniz:

- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav bedelini yatırabilirsiniz

- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak kayıt yenileme sınav bedelini yatırabilirsiniz.

AÖL NEDİR?

Açıköğretim lisesi ya da kısaca açık lise, çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu lisedir. Açıköğretim lisesinde eğitim süresi 4 yıl 8 dönemdir. Fakat 18 yaşından büyük öğrenciler yılda üç sınav hakkını değerlendirirse eğitimini 2,5 yılda tamamlayabilir.

AÖL'E KİMLER KAYIT OLABİLİR?

Kimler Açık Öğretim Lisesine Kayıt Olabilir?

İlköğretim/ortaokul mezunu olanlar

Lisede iki yıl sınıf tekrarı yapan öğrenciler

Aşağıda ismi geçen liselerden ayrılanlar

Genel lise veya mesleki liseler

Anadolu öğretmen liseleri

Askeri ve polis okulları

Sağlık meslek liseleri

Anadolu güzel sanatlar liseleri

Resmi ve özel Anadolu liseleri

Sosyal bilimler liseleri

Yabancı dil ağırlıklı liseler

Açık öğretim lisesi veya mesleki açık öğretim lisesine kayıtlı olup öğrencilik durumu silik olan öğrenciler ile açık öğretim lisesi ya da mesleki açık liselerden tasdikname alan öğrenciler.

Türkiye dışına eğitim görmüş olup Türkiye’den denklik belgesi alanlar açık liseye başvurabilir. Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, gerekli ücreti öder. Akabinde dersleri seçer. Önceden bildirilen tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır. Öğrencinin mezun olması için:

En az 8 dönem öğrenim görmesi,

Toplam kredisinin asgari 192 olması,

Dil ve anlatım dersi başta olmak üzere diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi gerekir.

Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından takriben 2 ay sonra bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alır. Türkiye’de yüz binlerce açık öğretim lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Açık lise mezunları da normal lise mezunları gibi YGS ve LYS’ye girerek istedikleri üniversitelerde okuyabilir. Açık liseliler, herhangi bir hak sınırlamasına maruz kalmaz.