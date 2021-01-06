Lise eğitime açıktan devam eden binlerce kişi 1.dönemin sonra ermesinin ardından 2.dönem kayıt yenileme işlemlerini yapacak. AÖL kayıt yenileme 2021 2. dönem ne zaman? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? Peki Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL 2021 yılı iş takvimini yayımladı. İşte detaylar...

2021 2. DÖNEM AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı iş takvimine göre, 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 4 Ocak 2021 ‐ 31 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacaktı. Ancak MEB kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini ileri bir tarihe erteledi. Ertelenen işlemlerin ne zaman başlayacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

“2020 / 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır.

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AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB, 5 ve 6 Aralık'ta yapılması planlanan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe erteledi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, sınavlara ilişkin şunlar kaydedildi:

"5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır."

Yapılan açıklamada AÖL 1. Dönem sınav tarihlerinin ilerleyen günlerde belli olacağı belirtildi.