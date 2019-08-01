AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitiyor? İşte AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek?

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) kayıt yenileme tarihi arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki AÖL kayıt yenileme tarihi ne zaman 2019? AÖL kayıtları ne zaman başlıyor? Kayıt yenileme ücreti ne kadar? Tüm merak edilenler haberimizde...

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

AÖL iş takviminde yer alan bilgilere göre; 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 21 Ağustos'ta başladı ve 27 Eylül'e kadar devam edecek.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül 2019 ve 4 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak.

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesi 21 Ağustos 2019 tarihinde açılacak.

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesi 18 Ekim 2019 tarihinde kapatılacak.

I. dönem sınava giriş yerleri 04 Aralık 2019 tarihinde yayınlanacak.

I. Dönem Sonu Sınavları 7 Aralık 2019 Cumartesi ve 8 Aralık 2019 Pazar günü yapılacak.

AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖL kayıt yenileme 2019

KİMLERDEN KAYIT YENİLEME ÜCRETİ ALINMAZ?

a) 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında şehit olanların eş ve çocukları ile aynı mücadelede gazi olanların eş ve çocukları;

b) Terörle mücadelede görevini yaparken şehit düşenlerin eş ve çocukları ile aynı mücadelede gazi olanların eş ve çocukları;

c) Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar ile İstiklal Madalyası verilmiş olanlar,

d) Mahkeme kararıyla eğitim tedbiri verilenlerden, durumlarını belgelendirmek şartıyla Yeni Kayıt, Kayıt Yenileme ücreti alınmayacaktır.

Söz konusu belgelerin fotokopileri alınacak ve üzerine "aslı gibidir" ibaresi yazılarak öğrenci dosyasına konulacaktır. Bu belgeler, istenildiğinde Açık Öğretim Lisesine gönderilmek üzere öğrencinin dosyasında muhafaza edilecektir.

Not: Şehit ve gazilerimizin eş ve çocukları, evlendikleri takdirde "Katılım Bedeli" ödemek zorundadırlar.

Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme Katılım Bedeli, her yıl Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenir. Katılım bedelleri Açık Öğretim Lisesi ve kayıt yaptırılan İrtibat Bürosu hesaplarına ayrı ayrı yatırılır.

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI NELERDİR?

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım/Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.

AÖL DİPLOMASI NEREDEN ALINIR?

Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.

AÖL SINAVLARININ DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

* Sınavlar yapıldıktan sonra cevap kağıtları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde optik okuyucularla okunmaktadır ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda "Kopya Analiz Tekniği" kullanılmaktadır. Sınavınızın iptal edilmemesi, maddi ve cezai yaptırıma maruz kalmamanız için cevap kağıdınızı kimseye göstermeyiniz, kopya çekmeyiniz, çektirmeyiniz. Kopya çekene, kopya çektirene ve kopyaya yardım edene hapis ve para cezası verilmektedir.

* Cevap kağıtlarını okumak için düzenlenmiş optik okuyucular, hatasız kodlanan cevapları değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli olunuz.

AÖL NEDİR?

Açıköğretim lisesi ya da kısaca açık lise, çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu lisedir. Açıköğretim lisesinde eğitim süresi 4 yıl 8 dönemdir. Fakat 18 yaşından büyük öğrenciler yılda üç sınav hakkını değerlendirirse eğitimini 2,5 yılda tamamlayabilir.

Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri online olarak yapılır. Öğrencilerin yılda iki kere kayıt yenilemesi gerekir.

Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, kayıt yenileme ücretini ödedikten sonra derslerini seçer. Önceden açıklanan tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır. Açıköğretim Lisesinde okuyan bir öğrencinin mezun olabilmasi için:

– En az 8 dönem öğrenim görmesi,

– Toplam kredisinin asgari 192 olması,

– Dil ve anlatım dersi başta olmak üzere diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi gerekir.

Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından takriben 2 ay sonra bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alır.

Türkiye’de binlerce açık öğretim lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Açık lise mezunları da normal lise mezunları gibi YGS ve LYS’ye girerek istedikleri üniversitelerde okuyabilir. Açık liseliler, herhangi bir hak sınırlamasına maruz kalmaz.

AÖL'E KİMLER KAYIT OLABİLİR?

İlköğretim/ortaokul mezunu olanlar

Lisede iki yıl sınıf tekrarı yapan öğrenciler

Aşağıda ismi geçen liselerden ayrılanlar

Genel lise veya mesleki liseler

Anadolu öğretmen liseleri

Askeri ve polis okulları

Sağlık meslek liseleri

Anadolu güzel sanatlar liseleri

Resmi ve özel Anadolu liseleri

Sosyal bilimler liseleri

Yabancı dil ağırlıklı liseler

Açık öğretim lisesi veya mesleki açık öğretim lisesine kayıtlı olup öğrencilik durumu silik olan öğrenciler ile açık öğretim lisesi ya da mesleki açık liselerden tasdikname alan öğrenciler.

Türkiye dışına eğitim görmüş olup Türkiye’den denklik belgesi alanlar açık liseye başvurabilir. Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, gerekli ücreti öder. Akabinde dersleri seçer. Önceden bildirilen tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır. Öğrencinin mezun olması için:

En az 8 dönem öğrenim görmesi,

Toplam kredisinin asgari 192 olması,

Dil ve anlatım dersi başta olmak üzere diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi gerekir.

Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından takriben 2 ay sonra bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alır. Türkiye’de yüz binlerce açık öğretim lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Açık lise mezunları da normal lise mezunları gibi YGS ve LYS’ye girerek istedikleri üniversitelerde okuyabilir. Açık liseliler, herhangi bir hak sınırlamasına maruz kalmaz.