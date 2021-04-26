AÖL kayıt yenileme online ödeme: Açık lise kayıt yenileme 3. dönem 2021 nasıl yapılır?

AÖL tarafından yapılan resmi duyuruda açık liselerin 3. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandı. Açık Öğretim Lisesi 3. Dönemi kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri 17 Mayıs- 18 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Peki Açık lise kayıt yenileme 3. dönem 2021 nasıl yapılır?

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME 3. DÖNEM 2021 NASIL YAPILIR?

1) Kayıt yenileme ücreti 35 TL'dir. Öğrenciler Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 TL ödeyecek.

5 TL ise Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye ödenecek.

2)(Yeni Kayıt işlemleri İçin İrtibat Bürosuna gidiniz)

Yeni Kayıt ücretini yatırdığınıza dair dekont ve "Yeni Kayıt Başvurusu İçin Gerekli Evraklar" başlığı altında yer alan durumunuza uygun maddede belirtilen belgeler ile birlikte bulunduğunuz yerdeki irtibat bürosuna gitmeniz gerekiyor.

Bilgileriniz, adresiniz, resminiz, getirdiğiniz belgelere (tasdikname, diploma, denklik belgesi vb.) ait bilgiler Açık Öğretim Lisesi Bilgi sistemine kaydedilir ve ardından öğrenci numaranız ile geçici şifreniz oluşturulur. Büro, sisteme kaydedilen bilgilerin bir nüshasını da size verir.

İşlemlerin ardından öğrenci "Ön Kayıt" durumunda olur. İrtibat büroları öğrenciye ait not girişleri (tasdikname ile gelenlerin), resim aktarımı ve kredilendirme vs. gibi diğer bilgileri sisteme kaydederler. Sonra da "Ön Kayıt" durumundaki öğrenci "Aktif " duruma getirilir.

3) Son aşama olarak da ders seçimi yapılır.

Öğrencilik durumunuz Aktif hale geldikten sonra, size verilen öğrenci numarası ve şifrenizle sisteme girip derslerinizi seçeceksiniz.

AÖL KAYIT YENİLEME ONLİNE ÖDEME 2021 NASIL YAPILIR?

İnternet üzerinden kredi kartıyla kayıt yenileme ücreti yatırma işlemi yapmak için aşağıda bulunan adrese girerek tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav bedelini yatırabilirsiniz.

AÖL KAYIT YENİLEME ONLİNE ÖDEME EKRANI

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 3. Dönem Sınavları 3 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30' dan 7 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59' a kadar online olarak yapılacak.