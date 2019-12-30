AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman 2020? AÖL yeni kayıt tarihleri ne zaman 2020?

AÖL kayıtları internette sıkça araştırılmaya başlandı. Peki AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman 2020? AÖL ilk kayıt tarihleri ne zaman 2020? Açık öğretim Lisesi'ne 2. Dönem kayıtları ne zaman? Tüm merak edilenler haberimizde...

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN 2020?

AÖL 2.dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 6-31 Ocak 2020 tarihleri arasında

AÖL 2020 TAKVİMİ NASIL?

AÖL 2.dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 6-31 Ocak 2020 tarihleri arasında

Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 8 Ocak-4 Şubat 2020 tarihleri arasında

Sınav Giriş Belgeleri 18 Mart 2020 tarihinde

2019-2020 AÖL 2. Dönem Sonu Sınavı 21-22 Mart 2020 tarihleri arasında

AÖL sonuçları 17 Nisan 2020 tarihinde açıklanacak.

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

AÖL ve MAÖL sınavlarında geçerli olan ve günümüzde uygulanmakta olan Açık Lise ders geçme notu 45 puandır. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle örgün liselerde ders geçme notu 45'ten 50 puana yükseltilmiştir. Ancak bu değişiklik şu ana kadar Açık Öğretim Lisesi’nde uygulanmamıştır.

- Her dersten 20 soru sorulmaktadır ve her soru 4 seçeneklidir.

- Açık Lise sınavlarında her doğru cevabın değeri 5 puandır,

- Sınavda, 20 sorudan en az 9 soruya doğru cevap veren öğrenci 45 puan alır ve başarılı sayılır.

AÖL SINAVLARI NASIL VE NEREDE YAPILIR?

Açık öğretim lisesi sınavları tüm illerimizde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilmektedir. Her sene mevcut merkezlerde değişiklik yapılmakta olup, yeni sınav merkezleri eklenebilir. Sınavlar çoktan seçmeli methodu yani test usulü gerçekleştirilmektedir. Her soru 4 şıktan oluşmaktadır ve bu sınavlarda 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavlar iş takviminde yazan tarihlerde hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün, dört oturumda yapılıyor. Yani ilk oturum saat sabah 10.00’da, ikinci oturum öğleden sonra 14:00’te yapılıyor. Ve öğrencilere oturum başı 2.5 saat soru çözme zamanı veriyorlar.

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) NEDİR?

Açıköğretim lisesi ya da kısaca açık lise, çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu lisedir. Açıköğretim lisesinde eğitim süresi 4 yıl 8 dönemdir. Fakat 18 yaşından büyük öğrenciler yılda üç sınav hakkını değerlendirirse eğitimini 2,5 yılda tamamlayabilir.

Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri online olarak yapılır. Öğrencilerin yılda iki kere kayıt yenilemesi gerekir.

Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, kayıt yenileme ücretini ödedikten sonra derslerini seçer. Önceden açıklanan tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır. Açıköğretim Lisesinde okuyan bir öğrencinin mezun olabilmasi için:

– En az 8 dönem öğrenim görmesi,

– Toplam kredisinin asgari 192 olması,

– Dil ve anlatım dersi başta olmak üzere diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi gerekir.

Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından takriben 2 ay sonra bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alır.

Türkiye’de binlerce açık öğretim lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Açık lise mezunları da normal lise mezunları gibi YGS ve LYS’ye girerek istedikleri üniversitelerde okuyabilir. Açık liseliler, herhangi bir hak sınırlamasına maruz kalmaz.

AÖL'E KİMLER KAYIT OLABİLİR?

İlköğretim/ortaokul mezunu olanlar

Lisede iki yıl sınıf tekrarı yapan öğrenciler

Aşağıda ismi geçen liselerden ayrılanlar

Genel lise veya mesleki liseler

Anadolu öğretmen liseleri

Askeri ve polis okulları

Sağlık meslek liseleri

Anadolu güzel sanatlar liseleri

Resmi ve özel Anadolu liseleri

Sosyal bilimler liseleri

Yabancı dil ağırlıklı liseler

Açık öğretim lisesi veya mesleki açık öğretim lisesine kayıtlı olup öğrencilik durumu silik olan öğrenciler ile açık öğretim lisesi ya da mesleki açık liselerden tasdikname alan öğrenciler.

Türkiye dışına eğitim görmüş olup Türkiye’den denklik belgesi alanlar açık liseye başvurabilir. Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, gerekli ücreti öder. Akabinde dersleri seçer. Önceden bildirilen tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır. Öğrencinin mezun olması için:

En az 8 dönem öğrenim görmesi,

Toplam kredisinin asgari 192 olması,

Dil ve anlatım dersi başta olmak üzere diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi gerekir.

Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından takriben 2 ay sonra bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alır. Türkiye’de yüz binlerce açık öğretim lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Açık lise mezunları da normal lise mezunları gibi YGS ve LYS’ye girerek istedikleri üniversitelerde okuyabilir. Açık liseliler, herhangi bir hak sınırlamasına maruz kalmaz.

AÖL'DE OKULDAN ATILMA VAR MI?

Açık öğretim lisesinde okuma hakkı sınırsızdır. Herhangi bir şekilde siz okul ile ilişkinizi kesmedikçe okulunuzdan uzaklaştırılmazsınız. Ancak 12 dönem üstüne çıkan bir öğrencinin lise öğrencisi olarak faydalanabileceği haklar elinden alınır. ( indirimli ulaşım kartı gibi.) Açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler her dönem kayıt yenilemek durumundadırlar. Şayet bir dönem kayıt yenilemezseniz kaydınız donuk, iki dönem yenilemezseniz de silik öğrenci durumuna düşersiniz ve bu durumda sınavlara katılamazsınız. Ancak öğrenciler istedikleri zaman yeniden kayıt yenileyebilir ve aktif öğrenci olma hakkını kazanabilirler.