Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL)kayıtlar devam ediyor. Binlerce kişi eğitimini açıktan devam ettiriyor. 2020-2021 yılında AÖL I. Dönem llk kayıt başvuruları 31 Ağustos'ta başlamıştı. Peki AÖL kayıtları ne zaman bitiyor 2020? AÖL ders seçimi ne zaman bitiyor? AÖL sınavları ne zaman?

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR 2020?

AÖL 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem yeni kayıt işlemlerine aşağıdaki bilgilerden ulaşabilirsiniz.

Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk Kayıt Başvuru Tarihleri: 31 Ağustos - 09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

AÖL DERS SEÇİMİ NE ZAMAN BİTİYOR 2020?

Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1.dönem ders seçimi ve sınav yeri(il-ilçe) değiştirme işlemleri 11.09.2020-09.10.2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

İlk Kayıt ve Kayıt yenileme işlemlerini yapan öğrencilerimiz http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ders seçimi ve sınav yeri değiştirme işlemini yapacaklardır.

Not: Öğrencilerimiz dönem dersleri ve sınav bölgesi(il-ilçe) bilgilerini AÖL sistemine şifreleri ile girerek kontrol etmekle yükümlüdürler.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN 2020?

2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.