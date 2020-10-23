Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi (AÖL) için yeni karar aldı. Sevindiren haberi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı. Açıklamaya göre AÖL mezuniyet kredi sayısı değişti. Peki AÖL mezuniyet kredisi düştü mü 2020? Açık öğretim lisesi mezuniyet kredisi kaçtır?

AÖL MEZUNİYET KREDİSİ DÜŞTÜ MÜ?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ''Açık Öğretim Lisesi’nde okuyan öğrencilerimizin azmini ve hayallerini biliyoruz. Mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik. Hayırlı olsun.'' açıklamasında bulundu.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET KREDİSİ KAÇTIR?

Daha önce Açık öğretim liselerinde mezuniyet için alınması gereken kredi 192 idi. Bakan Selçuk mezuniyet kredilerini 170 olarak değiştirdiklerini duyurdu. Buna göre açık öğretim lisesinde okuyanların mezun olabilmek için 170 kredi notuna sahip olmaları gerekiyor.

AÇIK LİSE KAYITLARI BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTECEK?

Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk Kayıt Başvuru Tarihleri: 31 Ağustos - 09 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirecek..

Yapılan duyuruya göre; Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1.dönem ders seçimi ve sınav yeri(il-ilçe) değiştirme işlemleri 11.09.2020-09.10.2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

İlk Kayıt ve Kayıt yenileme işlemlerini yapan öğrencilerimiz http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ders seçimi ve sınav yeri değiştirme işlemini yapacaklardır.

Not: Öğrencilerimiz dönem dersleri ve sınav bölgesi(il-ilçe) bilgilerini AÖL sistemine şifreleri ile girerek kontrol etmekle yükümlüdürler.

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ SINAV TAKVİMİ 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 31 Ağustos - 9 Ekim 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 11 Eylül - 09 Ekim 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 2 Aralık 2020 Çarşamba

2020-2021 Eğitim Yılı 1. Dönem Sonu Sınavları 5-6 Aralık 2020