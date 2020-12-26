Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı olumsuz etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitimde bazı değişikliklere gidildi. Açık lise sınavlarının ertelenmesi de bu değişikliklerden biri olurken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruya göre, sınavlarda adaylara sorumlu oldukları her dersten 20 soru yöneltilecek ve 25 dakika süre tanınacak. Bu haberlerin yayılması üzerine öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği AÖL'ün internet sitesinde problemler yaşandı. Peki AÖL neden giriş yapamıyorum? AÖF online sınava giremiyorum | AÖK öğrenci girişi İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

AÖL NEDEN GİRİŞ YAPAMIYORUM?

Açıköğretim Lİsesi (AÖL) öğrencilerinin bazen maruz kaldıkları durumda hemen "AÖL Öğrenci Girişi Yapamıyorum! Ne Yapmam Gerekiyor" sorusunu yöneltiyorlar.Sevgili AÖL Öğrencileri özellikle sınav ve kayıt haftalarında meydana gelen bu durum genelde geçicidir.

Ancak güncellemeler veyahut başka bir sebeple AÖL Giriş Yapamıyorum diyorsanız,o zaman işlemlerinizi kayıt yaptırdığınız Halk Eğitim Müdürlüklerinden devam ettirebilirsiniz.Bu gibi durumlarda sistemdeki hata hakkında detaylı bilgi elde etmek için AÖL İrtibat Bürosunu arayabilirsiniz.

The service is unavailable ne demek? | MEB AÖL öğrenci girişi | AÖL müşteri hizmetleri no

AÖK ÖĞRENCİ GİRİŞİ

THE SERVİCE İS UNAVAİLABLE NE DEMEK?

Bu ikazla karşılaşmak şu anlama geliyor: Sunucu şu anda geçici bir aşırı yüklenme veya zamanlanmış bakım nedeniyle isteği karşılayamıyor, bu durum yük durumu azaldığında çözümlenmiş olacaktır. 503 kodu, sayfaya gelen kişilerin ve botların daha sonra tekrar gelmesini ister.

AÖL 2.dönem sınavı ne zaman? AÖL 2. dönem sınav tarihi 2021

ALO 147, 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, öğrenim sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve yapmaları gereken iş ve işlemlerle ilgili tüm telefon görüşmelerini , ALO 147 iletişim merkezi ile yapacaklardır. ALO 147 hattı öğrencilerimiz için olduğu kadar, okulumuza yeni kayıt olmak isteyen öğrenci adayları, kurumumuzla ilgili genel anlamda bilgi sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlarımızın da faydalanabileceği bir hattır. Sorunlarına görüşme anında çözüm bulunamayan öğrencilerimizin GSM numaraları ve e-posta adresleri alınarak en geç 72 saat içerisinde kendilerine yazılı olarak cevap gönderilmektedir.

AÖL Aralık sınavı online mı olacak? AÖL sınavları internet üzerinden mi yapılacak? AÖL 1.dönem sınavları nasıl yapılacak?

Yurt dışından Alo 147 'ye erişim için; +90 312 147 11 22 'yi çeviriniz.

AÖF ONLİNE SINAVA GİREMİYORUM

Açık Öğretim Lisesi Milli Eğitim Bakanlığının resmi web sitesinde yer alan bilgide şu ifadeler kullanıldı:

"26 - 27 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak online sınavlara sadece yurtdışı Ortadoğu (KKTC hariç) programına kayıtlı öğrenciler girecektir."