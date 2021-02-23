Açık lise sınavlarına kısa bir süre kala binlerce öğrencinin beklediği AÖL online sınav kılavuzu yayımlandı. AÖL online sınav kurallarının açıklandığı kılavuzda diğer tüm merak edilen bilgiler yer alıyor.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL birinci dönem sınavları 25 Şubat'ta, ikinci dönem sınavları, 25 Mart’ta çevrimiçi (online) olarak yapılacak. 1. dönem sınavları için online sınav sistemi 25 Şubat (saat 09.30’dan) - 1 Mart (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ GİRİŞ EKRANI

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