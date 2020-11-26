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AÖL sınav giriş belgesi açıklandı mı? AÖL sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2020?

AÖL sınavları için geri sayım devam ediyor. AÖL 1.dönem sınavlarına girecek olan açık lise öğrencileri sınava girecekleri okulu belirten sınav giriş belgesinin yayımlanıp yayımlanmadığını öğrenmek istiyor. Peki AÖL sınav yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgesi açıklandı mı? AÖL sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2020?

AÖL sınav giriş belgesi açıklandı mı? AÖL sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2020?

Açık Lise 1. Dönem sınavları Aralık ayının 5-6 tarihlerinde yapılacak. Sınavlara az bir süre kala adaylar giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi öğrenmek için sabırsızlanıyor. İşte giriş belgeleri ile ilgili detaylar…   

AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. Ancak belgelerin 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılması bekleniyor. AÖL sınav yerleri aol.gov.tr adresinden öğrenci şifre ve T.C kimlik numarasıyla öğrenilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından düzenlenen açıköğretim lise sınavları 2020 yılında 5 - 6 Aralık'ta gerçekleşecek ve sonuçlar da 28 Aralık 2020 Pazartesi adaylara sunulacak.

AÖL sınavları ertelendi mi 2020? Açık öğretim lisesi 1. dönem sınavları ne zaman?AÖL sınavları ertelendi mi 2020? Açık öğretim lisesi 1. dönem sınavları ne zaman?

AÖL sınav giriş belgesi açıklandı mı? AÖL sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2020?

AÖL SINAVLARI KAÇ SAAT SÜRER?

Geçtiğimiz sınavda Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavlarının her bir oturumu için sınav süresi 180 dakika, Açık Öğretim Ortaokulu sınavının her bir oturumu için sınav süresi ise 150 dakika olarak uygulanmıştı. Bu sınavda da süre ortalama bu şekilde olacaktır. 3 oturumdan oluşacak AÖL sınavları 150 dakika sürüyor.

AÖL 1. OTURUM : 25 TEMMUZ CUMARTESİ - 09:30

AÖL 2. OTURUM : 25 TEMMUZ CUMARTESİ - 14.00

AÖL 3. OTURUM : 26 TEMMUZ PAZAR - 09.30

AÖL sınav giriş belgesi açıklandı mı? AÖL sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2020?

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.

Öte yandan, sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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