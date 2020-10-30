2020 AÖL 1. dönem sonu sınavı için sınav giriş belgeleri açıklanması bekleniyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin merakla beklediği sınav tarihlerinin açıklanmasının ardından AÖL öğrenci giriş sayfasına akın etti. MEB tarafından Aralık tarihinde yapacak. Peki AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır 2020? AÖL sınavı saat kaçta 2020? İşte MEB sınav yerleri sorgulama ekranı...

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Giriş belgeleri yayımlandığında aşağıdaki linkten sınav giriş belgenizi alabilirsiniz.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR 2020?

Açık Öğretim Lisesi sınav giriş belgeleri http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden giriş yapılarak alınıyor.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

– Sınav Giriş Belgeleri “http://aol.meb.gov.tr/” resmî web sitesinde yayınlanmaktadır. Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir.

– Sınav Giriş Belgesi fotoğrafsız ise irtibat bürolarınca öğrencinin fotoğrafı sisteme eklenerek, fotoğraflı giriş belgesinin alınması gerekmektedir.

– Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir.

– Öğrencilerin Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamaları dikkatlice okumaları gerekmektedir.

– Sınav Giriş Belgenizde belirtilen okul ve salonda sınava girmeniz gerektiğini unutmayınız.

– Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.

AÖL sınavları kaç soru, kaç dakika? AÖL sınavı kaç dakika sürer 2020? Sınavda kaç soru sorulacak?

AÖL SINAVI SAAT KAÇTA?

5-6 Aralık 2020 tarihlerinde Açık Lise 1. dönem sınavları yapılacak. Sınav saatleri henüz açıklanmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

– Sınavlar yapıldıktan sonra cevap kâğıtları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde optik okuyucularla okunmaktadır ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda “Kopya Analiz Tekniği” kullanılmaktadır. Sınavınızın iptal edilmemesi, maddi ve cezai yaptırıma maruz kalmamanız için cevap kâğıdınızı kimseye göstermeyiniz, kopya çekmeyiniz, çektirmeyiniz. Kopya çekene, kopya çektirene ve kopyaya yardım edene hapis ve para cezası verilmektedir.



-Cevap kâğıtlarını okumak için düzenlenmiş optik okuyucular, hatasız kodlanan cevapları değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli olunuz.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması; Sınav sonuçları İnternet ortamında “http://aol.meb.gov.tr/” adresinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçimi zorunludur.

SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

– Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

– Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.

– Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.

– Dikkat: Sınav Giriş ve Sınav Sonuç Belgesi de dahil olmak üzere öğrenci adreslerine herhangi bir duyuru ve geri bildirim gönderilmeyecektir. Tüm bildirimler http://aol.meb.gov.tr/ resmi web sitesinden yayınlanacaktır. Öğrenciler ihtiyaç duydukları her türlü bilgiye bu web sitesinden ulaşabilir.