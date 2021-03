AÖL sınav saatleri 2021| AÖL 2021 sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

AÖL 1. dönem sınavları koronavirüs salgını nedeniyle online ortamda gerçekleştirildi. 25 Şubat günü başlayan sınavlar 1 Mart'ta sona erdi. Sınav sonuçları da 12 Mart günü açıklandı. Öğrenciler bu kez 2ç dönem sınavlarına kilitlendi. Peki AÖL sınav saatleri 2021 ne zaman? AÖL sınavı saat kaçta başlıyor? Kaçta bitiyor? Sınav süresi ne kadar? Kaç dakika? Tüm merak edilenler haberimizde....

AÖL SINAV SAATLERİ NE ZAMAN? KAÇTA BAŞLIYOR? KAÇTA BİTİYOR?

Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre; AÖL 2. dönem sınavları 25 Mart’ta başlayacak.

Ancak sınav saatleri hakkında bilgi henüz verilmedi detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir. Öte yandan 1. dönem sınavları için online sınav sistemi 25.02.2021 (saat 09.30’dan) - 01.03.2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında yapılmıştı.

AÖL 2. DÖNEM SINAVI ONLİNE Mİ YAPILACAK?

Koronavirüs salgınında vaka artışlarının yaşanması nedeniyle 2.dönem sınavlarının da online yapılması bekleniyor.

AÖL SINAV GİRİŞİ BELGESİ NASIL ALINIR?

Açık lise sınav giriş belgesi http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden giriş yaparak alınıyor.

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

AÖL ve MAÖL sınavlarında geçerli olan ve günümüzde uygulanmakta olan Açık Lise ders geçme notu 45 puandır. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle örgün liselerde ders geçme notu 45'ten 50 puana yükseltilmiştir. Ancak bu değişiklik şu ana kadar Açık Öğretim Lisesi’nde uygulanmamıştır.

Açık Öğretim Lisesi sınavları dönem sonlarında, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır. Açık Öğretim Lisesi Sınavlarında;

- Her dersten 20 soru sorulmaktadır ve her soru 4 seçeneklidir.

- Açık Lise sınavlarında her doğru cevabın değeri 5 puandır,

- Sınavda, 20 sorudan en az 9 soruya doğru cevap veren öğrenci 45 puan alır ve başarılı sayılır.

Açık lise sınavlarında yanlış cevaplar doğru cevapları hiç bir şekilde etkilemez (götürmez)

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) NEDİR?

Açıköğretim lisesi ya da kısaca açık lise, çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu lisedir. Açıköğretim lisesinde eğitim süresi 4 yıl 8 dönemdir. Fakat 18 yaşından büyük öğrenciler yılda üç sınav hakkını değerlendirirse eğitimini 2,5 yılda tamamlayabilir.

Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri online olarak yapılır. Öğrencilerin yılda iki kere kayıt yenilemesi gerekir.

Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, kayıt yenileme ücretini ödedikten sonra derslerini seçer. Önceden açıklanan tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır. Açıköğretim Lisesinde okuyan bir öğrencinin mezun olabilmasi için:

– En az 8 dönem öğrenim görmesi,

– Toplam kredisinin asgari 192 olması,

– Dil ve anlatım dersi başta olmak üzere diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi gerekir.

Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından takriben 2 ay sonra bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alır.

Türkiye’de binlerce açık öğretim lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Açık lise mezunları da normal lise mezunları gibi YGS ve LYS’ye girerek istedikleri üniversitelerde okuyabilir. Açık liseliler, herhangi bir hak sınırlamasına maruz kalmaz.

AÖL'E KİMLER KAYIT OLABİLİR?

İlköğretim/ortaokul mezunu olanlar

Lisede iki yıl sınıf tekrarı yapan öğrenciler

Aşağıda ismi geçen liselerden ayrılanlar

Genel lise veya mesleki liseler

Anadolu öğretmen liseleri

Askeri ve polis okulları

Sağlık meslek liseleri

Anadolu güzel sanatlar liseleri

Resmi ve özel Anadolu liseleri

Sosyal bilimler liseleri

Yabancı dil ağırlıklı liseler

Açık öğretim lisesi veya mesleki açık öğretim lisesine kayıtlı olup öğrencilik durumu silik olan öğrenciler ile açık öğretim lisesi ya da mesleki açık liselerden tasdikname alan öğrenciler.

Türkiye dışına eğitim görmüş olup Türkiye’den denklik belgesi alanlar açık liseye başvurabilir. Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, gerekli ücreti öder. Akabinde dersleri seçer. Önceden bildirilen tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır. Öğrencinin mezun olması için:

En az 8 dönem öğrenim görmesi,

Toplam kredisinin asgari 192 olması,

Dil ve anlatım dersi başta olmak üzere diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi gerekir.

Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından takriben 2 ay sonra bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alır. Türkiye’de yüz binlerce açık öğretim lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Açık lise mezunları da normal lise mezunları gibi YGS ve LYS’ye girerek istedikleri üniversitelerde okuyabilir. Açık liseliler, herhangi bir hak sınırlamasına maruz kalmaz.