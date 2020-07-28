AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2020? Açık lise sınav sonuçları belli oldu mu?

2019-2020 AÖL 2. dönem sınavları tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan açık lise sınavları bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Hafta sonu binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşen sınav sonrası öğrenciler bu kez sınavda çıkan soru ve cevapların yayımlanmasını beklerken öte yandan sınav sonuçlarının açıklanması için gün sayıyor. 2020 AÖL sınavına dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in yayınladığı takvime göre, AÖL 2. dönem sınav sonuçları 17 Ağustos 2020'de açıklanacak. Sonuçlar, AÖL'ün internet sitesinde erişime açılacak.

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AÖL SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi sınavında çıkan soru ve cevap anahtarı öğrenciler tarafından merak ediliyor. AÖL 2. dönem sınavı soru ve cevaplarının hafta içinde içerisinde erişime açılması bekleniyor.

AÖL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

AÖL cevap anahtarı 2020 açıklandı mı? Açık Lise sınav soruları ve cevapları

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN 2020 - 2021

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel takvime göre, 2020 - 2021 AÖL 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 09 Ekim 2020 tarihlerinde yapılacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?

1 İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

2 Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

3 Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

4 Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.

Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılmakta. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamakta.