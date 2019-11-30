AÖL sınav tarihleri 2020 ne zaman? AÖL sınav takvimi

AÖL sınav tarihleri herkes tarafından araştırılmaktadır. Peki AÖL sınav tarihleri 2020 ne zaman? AÖL sınav takvimi nasıldır? İş takvimi nasıldır? Tüm merak edilenler haberimizde...