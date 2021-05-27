2020-2021 eğitim yılı 3. dönem sınavlarına yönelik tarih araştırmaları başladı. Sınava girecek olan adaylar AÖL sınav tarihleri belli oldu mu 2021? AÖL 3 dönem sınavları ne zaman 2021? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...

AÖL SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU 2021? AÖL 3 DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN 2021?

2020-2021 eğitim öğretim yılının son Açık Lise sınavları heyecanla bekleniyor. Tam kapanma nedeniyle ara verilen kayıt yenileme işlemleri tekrar başladı. Kayıtlarını yapan öğrenciler AÖL 3. dönem sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Koronavirüs nedeniyle bu dönem yapılan tüm AÖL sınavları online olarak gerçekleşti. Şimdi ise gözler 3. dönem sınavlarına çevrildi. Açık Öğretim Lisesi sınavları 03-07 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamada "Açık Öğretim Kurumları 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. dönem sınavları 03 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30' dan 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59' a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacaktır." ifadelerine yer verildi. Çevrimiçi düzenlenen sınavlara AÖK Bilgi Yönetimi Sisteminden giriş yapılacak

Sınav sistemi yukarıda belirtilen tarihler arasında saat 09.30’dan saat 23.59’a kadar aktif olacak. Online sınavlarda Açık Lise öğrencilerine çoktan seçmeli 4 seçenekli sorular yöneltilecek ve bu soruların çözümü için 25 dakika süre tanınacak. Adaylar işaretledikleri sorulara geri dönüş yapamayacak.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMİ

Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. AÖL 3. dönem sınavlarına katılmak isteyen adaylar kayıt yenileme işlemlerini yapma zorunluluğu bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan takvime göre ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 17 Mayıs-11 Haziran 2021 tarihleri

arasında gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bakanlığımız bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem ve 2. dönem sınavları İlgi Makam Oluru doğrultusunda çevrim içi (online) olarak yapılmıştır.

Bakanlığımızın 2021 yılı Sınav Uygulama Takvimi'nde açık öğretim okullarının 2020-2021

eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 03-04 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağı belirtilmiştir.

İlgi Makam Oluru ile açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem

sınavlarının, salon sayılarının yeterli olması halinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı e-Sınav merkezlerinde yapılması uygun görülmüş ancak planlanan salon sayılarına salgının etkileri sebebiyle ulaşılamamıştır.

Ülkemiz genelinde Koronavirüs (Covid-19) salgınınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle; açık

öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 03 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30' dan 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59' a kadar çevrim içi olarak yapılması ve bu tarihler arasında çeşitli nedenlerle sınava katılamayanlar için çevrim içi sınav sisteminin 1 (bir) gün süreyle açılması Genel Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir."