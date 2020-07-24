Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınav oturumları başlıyor. Eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler sınav belgelerini aol.meb.gov.tr adresinden alabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek olan 2.dönem AÖL sınavlarına katılım sağlaaycak öğrenciler sınav saati ve sınav süresini merak ediyor.

AÖL SINAV SAATİ

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavı 1. oturum: Cumartesi Saat 09.30

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavı 2. oturum: Cumartesi Saat 14.00

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavı 3. oturum: Pazar Saat 09.30

Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavlarının her bir oturumu için sınav süresi 180 dakika, Açık Öğretim Ortaokulu sınavının her bir oturumu için sınav süresi ise 150 dakika olarak uygulanacak.

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AÖL SINAV SÜRESİ

Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavlarının her bir oturumu için sınav süresi 180 dakika olacak. Açık Öğretim Ortaokulu sınavının her bir oturumu için ise sınav süresi 150 dakika olacak.

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHİ

2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında uygulanacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.Sınav sonuçları ise daha sonra duyurulacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?

İlköğretim/ortaokul mezunu olanlar

Lisede iki yıl sınıf tekrarı yapan öğrenciler

Aşağıda ismi geçen liselerden ayrılanlar

Genel lise veya mesleki liseler

Anadolu öğretmen liseleri

Askeri ve polis okulları

Sağlık meslek liseleri

Anadolu güzel sanatlar liseleri

Resmi ve özel Anadolu liseleri

Sosyal bilimler liseleri

Yabancı dil ağırlıklı liseler

Açık öğretim lisesi veya mesleki açık öğretim lisesine kayıtlı olup öğrencilik durumu silik olan öğrenciler ile açık öğretim lisesi ya da mesleki açık liselerden tasdikname alan öğrenciler.

Türkiye dışına eğitim görmüş olup Türkiye’den denklik belgesi alanlar açık liseye başvurabilir. Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, gerekli ücreti öder. Akabinde dersleri seçer. Önceden bildirilen tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır. Öğrencinin mezun olması için:

En az 8 dönem öğrenim görmesi,

Toplam kredisinin asgari 192 olması,

Dil ve anlatım dersi başta olmak üzere diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi gerekir.

Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından takriben 2 ay sonra bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alır. Türkiye’de yüz binlerce açık öğretim lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Açık lise mezunları da normal lise mezunları gibi YGS ve LYS’ye girerek istedikleri üniversitelerde okuyabilir. Açık liseliler, herhangi bir hak sınırlamasına maruz kalmaz.