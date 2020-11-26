AÖL sınavına girerken gerekli belgeler? AÖL sınavına girerken yanımızda bulunmaması gerekenler

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarına girerken öğrencilerin yanlarında bulundurması mecburi olan bir takım evraklar vardır. Öte yandan yanınızda getirdiğiniz bazı eşyalarınız da içeri alınmayacağından sınava gelirken yanınızda fazla eşya getirmemeye dikkat edin. Peki bu eşyalar, belgeler nelerdir? İşte detaylar...

AÖL SINAVINA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

NOT: Size verilen cevap kâğıdının adınıza düzenlenmiş olmasına dikkat ediniz.

Sınavda yanınızda bulunması gerekenler;

Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi (internetten sisteme girip alınacak),

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da var ise ehliyet, pasaport)

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı (var ise),

Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

YANLIŞ CEVAPLAR DOĞRULARI GÖTÜRÜYOR MU?

Açık Öğretim Lisesi sınavlarında verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Bir başka ifade ile yanlış, doğruyu götürmez.

KAÇ PUANLA BAŞARILI OLUNUR?

Sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulur. Açık Öğretim Lisesinde 100’lük not sistemi kullanılır, bir dersten başarılı olmak için, en az 9 soruya doğru cevap vermeniz ve 45 puan almanız gerekmektedir. Yanlış cevaplanan sorular, doğru cevap sayısını etkilemez.

AÖL sınav giriş belgesi açıklandı mı? AÖL sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2020?

AÖL sınavları ertelendi mi 2020? Açık öğretim lisesi 1. dönem sınavları ne zaman?