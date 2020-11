AÖL sınavları ertelendi mi 2020? Açık öğretim lisesi 1. dönem sınavları ne zaman?

AÖL 1. Dönem sınavlarına katılacak binlerce öğrenci sınavlar hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığında okulların kapatılmasına karar verilmesiyle sınavı olan açık lise öğrencilerinin kafalarında soru işaretleri kaldı. Peki AÖL sınavları ertelendi mi ? AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

AÖL sınavlarının ertelenmesine ilişkin bir duyuru henüz yapılmadı. Sınavların 5-6 Aralık tarihlerinde yapılması planlanıyor. Ancak sınavların ertelenebileceği de iddialar arasında bulunuyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde detaylı bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.

AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ DEĞİŞECEK Mİ?

MEB Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre AÖL 1. dönem sınavları 5-6 Aralık günü gerçekleştirilecek. Sınavların ertelenmesi veya tarihin değişmesiyle ilgili yetkililer resmi bir açıklamada bulunmadı. Açık Öğretim Lisesi resmi internet sayfasından yapılan açıklamada sınavların 5-6 Aralık tarihinde düzenleneceği hatırlatıldı. Açık Lise 1. dönem sınav giriş belgeleri aöl.meb.gov.tr adresinden sınavdan 3 gün önce (2 Aralık) tarihinde adayların erişimine açılacak.

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILIR?

Her soru 4 seçenekli olacak. Her dersten 20 soru sorulacak. Her doğru yanıtın değeri 5 puan olacak. Yanlış yanıtlar doğru yanıtları götürmeyecek. Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılıyor.

AÖL SINAV TARİHLERİ 2020-2021

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 31 Ağustos - 9 Ekim 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 11 Eylül - 09 Ekim 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 2 Aralık 2020 Çarşamba

2020-2021 Eğitim Yılı 1. Dönem Sonu Sınavları 5-6 Aralık 2020

AÖL 2.DÖNEM KAYITLAR NE ZAMAN?

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 4 Ocak 2021 - 31 Ocak 2021 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Ders Seçme Güncelleme İşlemleri 6 Ocak 2021 – 08 Şubat 2021 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 6 Ocak 2021 – 08 Şubat 2021