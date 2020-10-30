AÖL sınavları kaç soru, kaç dakika? AÖL sınavı kaç dakika sürer 2020? Sınavda kaç soru sorulacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen AÖL sınavları 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler AÖL sınavı kaç dakika sürecek, AÖL sınavlarında kaç soru sorulacağını araştırıyor. Peki AÖL sınavları kaç soru kaç dakika 2020? 2020 Açık Lise sınavı giriş belgesi nasıl alınır? Sınava giderken bulundurulması gerekenler neler?

AÖL SINAVLARI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Açık Öğretim Lisesi sınavlarının her bir oturumu için sınav süresi 180 dakika, Açık Öğretim Ortaokulu sınavının her bir oturumu için sınav süresi ise 150 dakikadır.

AÖL SINAVLARINDA KAÇ SORU SORULUYOR?

MEB Açık Lise sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle düzenlenmektedir. Sınav çoktan seçmeli test metodu ile yapılacak. İşte AÖL sınavı detayları;

Her soru 4 seçenekli olacak.

Her dersten 20 soru sorulacak.

Her doğru yanıtın değeri 5 puan olacak.

Yanlış yanıtlar doğru yanıtları götürmeyecek.

Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılıyor.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları için adaylar giriş belgelerini http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları şifreleri ve belirtilen güvenlik kodu ile alabilecekler.

GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVA GİDERKEN BULUNMASI GEREKENLER NELERDİR?

Sınava giderken öğrenciler yanlarında; Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) olmalıdır.Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alımları yapılacak.

AÖL 1.dönem sınav tarihleri 2020 | MEB AÖL sınav takvimi