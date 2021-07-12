Açık Lise 3.dönem sınavlarının 3-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında tamamlanmasının ardından binlere AÖL öğrencisi sonuçlarını öğrenmek için araştırmalara koyuldu. AÖL 3.dönem sınavları pandemi nedeniyle online olarak uygulandı. Peki AÖL sonuçları saat kaçta açıklanacak 2021? Açık lise 3. dönem sınav sonucu öğrenme ekranı 2021!

AÖL SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAAK 2021?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşmedi. Açık lise 3. Dönem sınav sonuçlarına ilişkin gelişme yaşandığında haberimizde ekleyeceğiz.

Açık lise sınavının sonuçları açıklandığında http://aol.meb.gov.tr/ adresinden sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

AÖL'DEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?

Açık liseden mezun olabilmek için öğrencilerde aranan şartlar;

Öğrencinin öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri, toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri ve ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekiyor.

Türk Dili ve Edebiyatı dersinin mutlaka başarılması gerekir.

AÖL İTİRAZ SÜRECİYLE İLGİLİ MEB'DEN AÇIKLAMA

AÖL sınav sonuçlarına itiraz için MEB'den yapılan açıklama şu şekilde:

Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.”