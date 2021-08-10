Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açıköğretim Lisesi sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler AÖL iletişim numaralarını araştırmaya başladı. Lise eğitimine dışardan devam etmek zorunda kalan öğrenciler için AÖL iletişim hattı birçok soruya yanıt veriyor. Haliyle " AÖL telefon numarası kaç? Açık Öğretim Lisesi iletişim numarası, AÖL'e nasıl ulaşırım? " sorusu merak konusu oluyor. İşte detaylar...

AÖL TELEFON NUMARASI KAÇ?

Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimine devam eden öğrenciler, sınav sonuçlarının ardından birçok soruyu merak etmeye başladı. Yanıt almak ve bilgi sahibi olmak adına AÖL iletişim numaralarını araştıran öğrenciler için;

Merak ettiklerinizi dilerseniz internet, dilerseniz telefondan öğrenebilirsiniz. İnternet yoluyla sorularınızı iletmek için, MEB Ana Sayfa İletişim bölümünde yer alan MEB Bilgi Edinme Başvurusu üzerinden mail yoluyla iletebilirsiniz. Adrese kolaylıkla bu yazının üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Eğer merak ettiklerinizi daha ayrıntılı ve anında dönüt alarak sormak isterseniz, AÖL telefon numaraları ve AÖL iletişim hatları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) "444 0 632" (444 0 MEB) danışma hattını arayarak sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İLETİŞİM NUMARASI, AÖL'E NASIL ULAŞIRIM?

Telefon : MEBİM 444 06 32

Belgegeçer : 0 312 213 01 75

Adres : Emniyet Mahallesi Milas Sokak No.21 06500Teknikokullar,