AÖO kayıt yenileme tarihi ne zaman 2020? AÖO 2. Dönem yeni kayıtları ne zaman?

AÖO kayıtları internette sıkça araştırılmaya başlandı. Peki AÖO kayıt yenileme tarihi ne zaman 2020? Kayıt yenileme nasıl yapılır? Açık Öğretim Ortaokulu 2. Dönem yeni kayıtları ne zaman? Tüm merak edilenler haberimizde..

AÖO YENİ KAYITLAR VE KAYIT YANİLEME NE ZAMAN 2020?

2019-2020 AÖO 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 6-31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak.

AÖO KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR 2019?

Açık Öğretim Okullarının 2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesinde 27 Eylül 2019 tarihi mesai bitimine; Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine 20 Eylül 2019 tarihi mesai bitimine kadar yapabilecek.

Belirtilen tarihlerde çeşitli nedenlerle ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıramamış Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin 28 Eylül-4 Ekim 2019 tarihleri arasında, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin de 21-27 Eylül 2019 tarihleri arasında mazerete bağlı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılacak.

Açık Öğretim Okullarına ilk defa kayıt olacak öğrenciler halk eğitimi merkezleri veya yüz yüze eğitim kurumlarında kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra, anlaşmalı bankalara veya anlaşmalı bankaların ATM lerine sınav katılım ücretini yatırmaları gerekiyor.

İlk kayıt veya kayıt yenileme işlemi yaptıracak öğrencilerin mutlaka ilgili okulun sayfasını ziyaret ederek ilk kayıt kılavuzu veya kayıt yenileme kılavuzunu okumaları ve belirtilen tarihler arasında mutlaka kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

AÖO NASIL KAYIT YAPILIR?

Herhangi bir sebepten ötürü örgün eğitimde ortaokula devam edemeyen öğrencilere yönelik Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Açık Öğretim Ortaokuluna Kayıtların nasıl yapılacağı ile ilgili detaylı bilgi aktaralım

AÖO YENİ KAYITLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

1. Öğrenim belgesinin aslı

2. Fotoğraf

3. Varsa Kalfalık, Ustalık Veya Usta Öğreticilik Belgesinin onaylı fotokopisi

4. Varsa Özürlü Sağlık Kurul Raporunun onaylı fotokopisi

5. Varsa Ücret Muafiyet Belgesinin onaylı fotokopisi

6. Ad, soyad, doğum tarihi vb. değişiklik olması durumunda mahkeme kararının onaylı fotokopisi

AÖO KAYITLARI YILDA KAZ KEZ YAPILIYOR?

Açık Öğretim Ortaokulu, kayıtları bildiğiniz gibi yılda 3 kez yapılıyor. Aöo 1.dönem, 2.dönem ve 3.dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme ile birlikte 3 kez de sınav yapılıyor. Örgün eğitim dışında diploma almanın ve eğitim öğretime devam etmenin yolu olan Açık Öğretim Ortaokul sistemi yıllık sınav dönemlerine ayrılmıştır. Sınavlara girip ders geçme kredilerini tamamlayan adaylar bir üst öğrenim türüne devam edebilmektedirler. Yıl içerisindeki sınavların başlangıçlarında sınavlara girecek adaylar kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmek zorundadırlar. Açık Orta Öğretim sınav takviminde belirtilen süre içerisinde kayıt yenileme yapmayan adaylar sınavlara giriş hakkı kazanamazlar ve öğrenimlerini aksatmış olurlar.

AÖO NEDİR?

Açık Öğretim Orta Okulu ilköğretimin 5. sınıfını bitirmiş, ilkokulun 4. sınıfını bitirmiş ya da eski ortaokulda örgün eğitimde 6. 7. ve 8. sınıfı terk etmiş öğrencilerin eğitimlerini devam ettirmek amacıyla MEB tarafından düzenlenen ortaöğretim uzaktan eğitim sistemidir.

AÖO'YA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Örgün Eğitim Kurumları için belirlenecek olan eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 14 yaşını bitirip 15 yaşından gün alanlardan;

a) İlkokul 4 üncü sınıfı tamamladığını belgelendirenler,

b) Yetişkinler II nci kademe eğitimi başarı belgesi olanlar,

c) Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs belgesi olanlar,

d) Ortaokul veya imam-hatip ortaokulunun 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarından ayrılanlar,

e) Yurt dışında öğrenim görüp (a) ve (d) bentlerindeki durumlardan birine denkliğini yaptırmış olanlar başvurabilirler.



Ancak; tutuklu-hükümlülerde, ıslah evinde kalanlarda, İl/İlçe Özel Eğitim Kurul Kararı ile

Açık Öğretim Ortaokuluna yönlendirilenlerde, Yurt Dışı Programlarına kayıt yaptıranlarda yaş şartı aranmaz.