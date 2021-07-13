AÖO online sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2021 hangi tarihte? Açık öğretim lisesi 3. dönem sonuçları için tıkla!

Açık Öğretim Lisesi sınavlarının tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih için bekleyişe geçildi. Binlerce açık lise öğrencisi mezun olup olmadığını AÖL 3. dönem sınav sonuçlarıyla birlikte öğrenecek. Peki AÖO online sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2021 hangi tarihte?

AÖO ONLİNE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR 2021?

Açık öğretim lisesi (AÖL) online sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin MEB bir tarih açıklamadı. Ancak iki hafta içerisinde sonuçların erişime açılacağı öngörülüyor. Yani sonuçların 16 Temmuz 2021 tarihinde açıklanması bekleniliyor. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

AÖL SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

AÖL sınav sonucunu öğrenmek isteyen öğrenciler sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 3. DÖNEM SONUÇLARI İÇİN TIKLA

AÖL SINAV İTİRAZLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

MEB, öğrencilerin sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklarını duyurdu.