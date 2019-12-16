AÖO sınav sonuçları açıklanma tarihi 2019 | AÖO sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖO sınavına girenler internette araştırma yapmaya başladı. Peki AÖO sınav sonuçları açıklanma tarihi 2019 ne zaman? AÖO sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanır? Tüm merak edilenler haberimizde...

AÖO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Ortaokulu iş takvimine göre 7 Aralık'ta gerçekleşen 1. dönem sonu sınavlarının sonuçlarının 3 Ocak 2020'de açıklanması bekleniyor.

AÖO NASIL KAYIT YAPILIR?

Herhangi bir sebepten ötürü örgün eğitimde ortaokula devam edemeyen öğrencilere yönelik Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Açık Öğretim Ortaokuluna Kayıtların nasıl yapılacağı ile ilgili detaylı bilgi aktaralım

AÖO KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Kayıt Yenileme için bankalara sınav katılım bedeliniyatıran öğrencilerimizin kaydı, ücret yatırılan günün ertesinde(tatil günlerinde ücret yatıranların kayıt yenilemesi ilk iş gününde) Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü´nce otomatik olarak yenilenerek AKTİF hale getirilecek, dersler de otomatik olarak sistem tarafından atanacaktır. Bu nedenle öğrencimizin kayıt ücretini yatırdıktan sonra kayıt yenileme işlemi için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvuru yapmasına gerek yoktur.

Sisteminde kayıtlı olduğu halde T.C Kimlik Numarası olmayan eski kayıtlı öğrencilerimizin sınav ücreti yatırmadan önce halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak T.C Kimlik Numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.

AÖO KAYIT ŞARTLARI NELERDİR?

a) Örgün eğitimdeki ortaokullara kayıt yaptırmak için 14 yaşını geçmiş öğrencilerin kayıtları açık öğretim ortaokuluna yapılmaktadır. Mevcut yönetmeliğe göre 14 yaşını doldurmuş öğrencilerin ortaokullardan kaydı silinmektedir. Ortaokulu okuyabilmek için geriye tek bir seçenek kalmaktadır; o da açık öğretim ortaokuludur. Bazı durumlarda yaş sınırı aranmamaktadır. Eğer öğrenci özel eğitime muhtaç şekilde örgün eğitime devam edemiyorsa, tutuklu hükümlü durumdaysa, ıslah evlerinde barınıyorsa veya yurt dışında bir yıldan fazla çalışmak zorunda kalan kamu görevlilerinin çocukları 14 yaş sınırına bakılmaksızın açık öğretim ortaokuluna kayıt yaptırabilirler.

b) Daha önceden ilkokulu bitiren ancak ortaokul okuyamayanlar ile 4. Sınıfı bitirenler,

c) Daha önceki sistemde ilköğretimin veya yeni sistemde ortaokulun 5, 6, 7 ve 8. Sınıfından ayrılanlar,

d) Ortaokulu dışarıdan bitirmeye çalışan ancak henüz mezun olamayanlar,

e) Yetişkinlerde Halk Eğitim Merkezi kurslarından alınan II. Kademe Başarı Belgesine sahip olanlar

f) İlkokulun 4 yılını yurt dışında bitirmiş olanlar açık öğretim ortaokuluna başvurabilirler.

Açık Öğretim Ortaokuluna Kayıt Ücreti Ne Kadardır?

İlk defa kayıt yaptıran adaylar ad soyad ve TC Kimlik no bilgileriyle birlikte Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Vakıflar Bankası şubelerine 10,00 (On) TL ücret yatırmalılar.

Bunu dışında kayıt yaptıracakları Halk Eğitim Merkezleri veya Mesleki Eğitim Merkezlerinin belirtecekleri hesaplara da 5 (Beş) TL yatırmalılar.

Ancak dikkat edilmesi gereken durum başvuru işlemleri sırasında yanlış bir hesaba ücret yatırma, birden fazla kere ücret yatırma, kayıt iptal isteği gibi durumlarda kesinlikle ücret iadesi yapılmamaktadır.

AÇIKÖĞRETİM ORTAOKULU NEDİR?

çık Öğretim Orta Okulu ilköğretimin 5. sınıfını bitirmiş, ilkokulun 4. sınıfını bitirmiş ya da eski ortaokulda örgün eğitimde 6. 7. ve 8. sınıfı terk etmiş öğrencilerin eğitimlerini devam ettirmek amacıyla MEB tarafından düzenlenen ortaöğretim uzaktan eğitim sistemidir.

Açık Öğretim Ortaokulu

Bu sistem gereği ortaokul eğitimi almak isteyen her yaştan herkes açık öğretim okuluna kayıt yaptırabilir. Açık öğretim eğitimi için geliştirilmiş çok önemli bir eğitim sistemidir.

Sistem gereği çalışarak okumak isteyenler, engelli olup örgün eğitime devam edemeyenler, hükümlü olup orta eğitim almak isteyenler, ailesiyle birlikte yurt dışına çıkmış ve örgün eğitim alamayanlar, askerler, hastalar, ev kadınları eğitimlerini bu sistem sayesinde tamamlayabilirler.

AÇIKÖĞRETİM ORTAOKULU KAYITLARI YILDA KAZ KEZ YAPILIYOR?

Açık Öğretim Ortaokulu, kayıtları bildiğiniz gibi yılda 3 kez yapılıyor. Aöo 1.dönem, 2.dönem ve 3.dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme ile birlikte 3 kez de sınav yapılıyor. Örgün eğitim dışında diploma almanın ve eğitim öğretime devam etmenin yolu olan Açık Öğretim Ortaokul sistemi yıllık sınav dönemlerine ayrılmıştır. Sınavlara girip ders geçme kredilerini tamamlayan adaylar bir üst öğrenim türüne devam edebilmektedirler. Yıl içerisindeki sınavların başlangıçlarında sınavlara girecek adaylar kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmek zorundadırlar. Açık Orta Öğretim sınav takviminde belirtilen süre içerisinde kayıt yenileme yapmayan adaylar sınavlara giriş hakkı kazanamazlar ve öğrenimlerini aksatmış olurlar.