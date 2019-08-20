AOSB Akademi’nin İngilizce kursiyerleri sertifikalarını aldı

Adana Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü bünyesindeki AOSB Akademi'de düzenlenen İngilizce Dil Kursu'nun birinci etabı tamamlandı. Katılımcılara sertifikalarının verildiği kursun, sanayiciler ve çalışanlarından gelen talep nedeniyle devamına karar verildi.

Seviye Belirleme Sınavı yapılarak başlayan kurs 2 ay sürdü. Başlangıç, orta ve ileri olmak üzere 3 farklı seviyede açılan 4 sınıfta kursiyerler, Türk ve yabancı öğretmenlerden hafta içi 3 gün, 6 saat boyunca eğitim aldı. Öğrenci katılımlı bir yaklaşımla, 3 farklı dil seviyesine uygun, dört temel dil becerisi esas alınarak hazırlanan kurs programı sonunda başarı gösteren kursiyerler sertifika almaya hak kazandı.

En kalabalığı 20 kişilik sınıflarda, alanında uzman eğitmenler tarafından verilen derslerde teknik ve mesleki İngilizce'ye de yer verildi.

Türkiye'nin en büyük OSB'leri arasında yer alan AOSB'nin Akademi Programı'nda açılan İngilizce Dil Kursu'nun sanayiciler ve çalışanlarından gelen yoğun talep üzerine devamına karar verildi.

İlk eğitimlere katılım sağlayan kursiyerler, yeni açılacak kursta ilerledikleri kurdan devam edecekler. Yeni başvuru yapan kursiyerler ise yapılacak olan seviye tespit sınavı sonrasında belirlenecek sınıflara dahil olacaklar. İngilizce diline hakim, yabancı hocalar eşliğinde hem genel, hem de gelebilecek talepler doğrultusunda mesleki teknik İngilizce eğitiminin verileceği kursta, katılımcıların genel İngilizce ve mesleki İngilizcelerinin ilerletilmesi sağlanacak.

İngilizce dil seviyelerini ileriye taşımak amacıyla ücretsiz olarak açılan kurs programında katılımcılar okuma, yazma, dinleme ve konuşma yeteneklerini ileri düzeylere taşıma imkanı bulacak. Bu sayede kursiyerler İngilizce metin yazarken, diyalog kurarken, sunum yaparken, iletişim kurarken yaşayabilecekleri zorlukları ortadan kaldırabilecekler.

Eylül ayı içerisinde başlaması planlanan ikinci etap İngilizce Dil Kursu eğitimi ise haftada 3 gün, 2'şer saat olmak üzere yaklaşık 2 buçuk ay sürecek. Eğitime katılmak isteyen sanayiciler ve çalışanları, kayıtların sınırlı sayıda olması sebebi ile 30 Ağustos 2019 Cuma gününe kadar AOSB'nin internet sitesinden kayıt yaptırabilecekler.

AOSB Akademi'de önümüzdeki dönemde Rusça ve İspanyolca kurslarının da açılmasının planlandığı bildirildi.

Kaynak: İHA