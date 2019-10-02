AOSB kabuğuna sığmıyor

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), sunduğu avantajlarla yatırımcıdan gördüğü yoğun ilgi ile adeta kabuğuna sığmıyor. Doluluk oranının yüzde 99'u bulduğu bölgede, Yer Seçimi Komisyonu, 3. ilave alan için raporunu hazırladı.

Avrupa, Asya ve Afrika arasında geçiş noktasında bulunması, Ortadoğu ülkelerine yakınlığı, her mevsim üretime uygun iklimi, deniz, kara ve hava ulaşımı merkezlerinin ortasında yer alması nedeniyle yatırımcılar için cazibe merkezi haline gelen Adana OSB, son yıllarda sürekli yükseliş gösteren büyümesini istikrarlı biçimde sürdürüyor.

Alt yapısı ve sanayiciye sağladığı imkanlarla Türkiye'nin en gözde sanayi bölgelerinden biri haline gelen ve yüzde 99'luk doluluk oranına ulaşan OSB, faaliyet alanını genişletiyor. Altyapısı tamamlanmış yaklaşık 17 milyon metrekare alanda toplam 446 işletmenin üretim yaptığı OSB'de 6 milyon 245 bin metrekarelik yeni alan ilave edilmesi için çalışmalara başlandı.

Yer Seçimi Komisyonu toplandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünce oluşturulan Yer Seçimi Komisyonu, 3. ilave alan için AOSB Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda bir araya geldi. Toplantıda bakanlık temsilcileri ve çeşitli kurumlarının temsilcilerinden oluşan komisyon üyelerine yer seçim çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Komisyon üyeleri, daha sonra Sarıçam ilçesi; Cihadiye Köyü Keriz ve Taşlıseki, Büyükbaklalı Mahallesi Keriz ve Kavaklı deresi, Suluca Mahallesi Çiftlikgediği, Saccı ve Karayer, Misis (Yakapınar) Köyü Keriz mevkilerinde bulunan ilave alanda incelemelerde bulundu.

Arazideki incelemelerin ardından tekrar toplantı salonuna dönen komisyon üyeleri, ilave alanla ilgili görüş ve önerilerini dile getirdi. Toplantı sonunda AOSB 3. ilave alan için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulmak üzere rapor hazırlandı.

Kaynak: İHA