AP, DEAŞ militanlarının çocuklarının geri getirilmesine karar verdi

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği üye devletlerine kuzeydoğu Suriye'deki DEAŞ terör örgütü militanlarının çocuklarını ülkelerine geri getirmeleri çağrısında bulundu.

Avrupa Parlamentosunda (AP), Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin Suriye'deki DEAŞ terör örgütü militanları çocuklarının geri getirilip getirilmemesi konusunda oylama yapıldı. Yapılan oylamada terör örgütü militanlarının çocuklarının getirilmesi yönünde 495 evet, 58 hayır ve 87 çekimser oy kullanılarak kabul edildi. AP milletvekilleri, Suriye'deki DEAŞ militanı çocukların insani durumuyla ilgili "son derece endişeli" olduklarını açıkladı. Avrupa Birliğine üye devletlerin, "kendi aile durumlarını ve çocuğun çıkarlarını göz önünde bulundurarak" Suriye'ye taşınan vatandaşlarının tüm çocuklarını geri göndermeleri gerektiği belirtilerek yaş sınırının olmadığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, "AB ülkelerinin DEAŞ'a katılan ailelerin çocuklarının rehabilitasyonunu ve yeniden bütünleşmesini teşvik etmesi önemlidir. Avrupa düzeyindeki koordinasyon eksikliği AP milletvekillerine zarar veriyor." denildi.

Belçikalı AP Milletvekili Hilde Vautmans, DEAŞ militanların çocuklarının geriye getirilmesi yönünde oylamada evet yönünde oy verdiğini ve alınan kararı desteklediğini ve DEAŞ militanlarının çocukların "faillerin kararlarının mağduru olduğunu" söyledi. Bir başka Belçikalı AP Milletvekili Cindy Franssen, ise "Daha genel olarak, karar her çocuğun haklarının daha da güçlendirilmesini ve güvence altına alınmasını gerektirir. Koruma, tesis ve çocukların katılımı alanında büyük hedefler var. Bu tutuma umutsuzca ihtiyaç duyuluyor var" dedi.

Kaynak: İHA