AP üyesi ırkçı Yunan milletvekiline bayraklı tepki

Muş Kardeşlik Platformuna üye Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri, Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi ırkçı Yunan milletvekili Loannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına tepki gösterdi.

Muş'ta Kardeşlik Platformu organizesi ile bir araya gelen STK temsilcileri, AP üyesi ırkçı Yunan milletvekili Loannis Lagos'ın Türk bayrağını yırtmasını protesto etti. Üyeler, ellerine aldıkları Türk bayrakları ile karla kaplı yoldan Kale Parkı'na yürüyerek çıktı. Burada dev Türk bayrağını açan üyeler, ırkçı milletvekili Loannis Lagos'a tepki göstererek "Bayrağa uzanan eller kırılsın" sloganı attı. Kara, bata çıka ilerleyen üyeler, kenti kuşbakışı gören Kale Suru'nun üst bölümüne dev Türk bayrağını asarak İstiklal Marşı okudu.

Muş'ta Kardeşlik Platformu adına gazetecilere açıklamalarda bulunan Murat Çaldır, AP üyesi ırkçı Yunan milletvekili Loannis Lagos'a tepki için bir araya geldiklerini söyledi. Türk bayrağına karşı saygısızlık yapıldığını ifade eden Çaldır, "Bize göre palyaço kılıklı milletvekilinin bayrağımıza karşı yapmış olduğu saygısızlığı, hadsizliği burada bayrak severlerle, çocuklarımızla, gençlerimizle eksi 20-25 derecelik soğuk havada kınıyoruz. Bayrak bir ülkenin sembolüdür. Örf, adetimizin bize vermiş olduğu muhabbetten, saygıdan dolayı biz, onların bayrağını yırtmıyoruz, yakmıyoruz, ayaklar altına almıyoruz. Çünkü bayrak bir ulusun simgesidir ve en kıymetli, en namusudur. En şerefli bayrakta ay yıldızlı bayrağımızdır. Bayrağımız, şehitlerimizin kanıyla bize namus edilmiş. Bayrağımıza saygısız, hadsizce yapılan her türlü saldırının karşısında olacağımızı burada sivil inisiyatif olarak, çocuklar, gençler ve yaşlılar olarak vurgulamak istiyoruz. Bu soğuk havada bayrağımızı bir metre karın içerisinde yürüyerek açıyoruz. Kuzey Kıbrıs'ta bayrağımızı direkten indirmeye kalkan bir hadsize ordumuz gereken cevabı güzel bir şekilde verdi diye düşünüyoruz. Türkiye büyük bir devlettir, büyük bir ülkedir. Bayrağına, vatanına, namusuna sahip çıkmasını 7'den 70'e her kesimin bildiği ve bileceğini herkese yansıtabilecek kapasiteye, güce sahip olduğunu da o hadsizlere biz burada sivil inisiyatif olarak bildiriyoruz." dedi.

Kaynak: İHA