Apandisit ağrısı sanıp gittiği hastaneden doğum yaparak çıktı! 9 ay boyunca hamile olduğunu anlamayan kadının bir garip doğum hikayesi!

Amerika'da yaşayan ve 9 aylık hamile olduğunu kazara öğrenen 21 yaşındaki Kayla Simpson'ın garip hikayesini sizin için hazırladık...

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Apandisit ağrısı sanıp gittiği hastaneden doğum yaparak çıktı! 9 ay boyunca hamile olduğunu anlamayan kadının bir garip doğum hikayesi! 1

Amerika'da yaşayan ve Indiana Üniversitesi'nde ikinci sınıf öğrencisi olan Kayla Simpson, bir gün bir partide eğlendiği sırada karnında çok şiddetli bir ağrı hissetmiş.

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