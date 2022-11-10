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Apandisit ağrısı sanıp gittiği hastaneden doğum yaparak çıktı! 9 ay boyunca hamile olduğunu anlamayan kadının bir garip doğum hikayesi!
Amerika'da yaşayan ve 9 aylık hamile olduğunu kazara öğrenen 21 yaşındaki Kayla Simpson'ın garip hikayesini sizin için hazırladık...
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