Apartman boşluğuna düşen yavru kedi için mahalleli seferber oldu

GAZİOSMANPAŞA'da 4 katlı bir apartmanın boşluğuna düşen yavru kedinin sesi mahalleliyi seferber etti. Bina sakini bir vatandaş itfaiye ekipleri gelmeden yavru kedinin bulunduğu boşluğa girerek kurtardı. Yavrusunu bekleyen anne kedi ise çalışmalar bitene kadar bir an olsun ayrılmadı. Anne kedi ile yavrusu duyarlı vatandaşların yardımıyla tekrar buluştu.

Olay, Gaziosmanpaşa, Şemsipaşa Mahallesi'nde 12. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada akşam saatlerinde meydana geldi. Apartman boşluğundan kedi sesi duyan mahalle sakinleri, yardıma koştu. Yavru kedinin düştüğü yer demir teller ile kapalı olunca vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada anne kedi ise yavrusunun düştüğü yerden bir an olsun ayrılmadı. Olayın meydana geldiği apartmanda oturan Ender Bayraklı itfaiye ekiplerinin gelmesini beklemeden demir tellerin arasından yaklaşık 3 metrelik boşluğa girdi. Aşağı inen Bayraklı yavru kediyi bulunduğu yerden alarak yukarı çıkardı. Bu sırada Gaziosmanpaşa grubuna ait itfaiye ekipleri de kısa sürede olay yerine geldi. Vatandaşların kediyi "kurtardık" demesiyle itfaiye ekibi olay yerinden ayrıldı.

Yavru kedinin annesiyle tekrar buluşmasına yardımcı olan Ender bayraklı, "Ben kurtardım kediyi. Bu apartmanda oturuyorum. Sesine dayanamadım hemen indim kurtardım" dedi.

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DHA