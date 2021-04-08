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  3. Apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

Apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan kişiyi olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı.

Apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

Seki Mahallesi'ndeki üç katlı apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Evde mahsur kalan Hakan Çetinkaya, itfaiye ekibince kurtarıldı. Hafif yaralanan Çetinkaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

Apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

Apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

Apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

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