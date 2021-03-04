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  3. Apartman dairesinde kürtaj yapan kadın yakalandı

Apartman dairesinde kürtaj yapan kadın yakalandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir apartman dairesinde kendisini doktor olarak tanıtarak para karşılığı kürtaj ve doğum yaptıran kadın gözaltına alındı.

Apartman dairesinde kürtaj yapan kadın yakalandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi i Kavaklı Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinde, Suriye uyruklu kadınları Suriye uyruklu R.K. isimli bir kadının muayene ettiği, kürtaj yaptığı, ilaç tedavisi verdiği, ilaç sattığı ve doğum yaptırdığı bilgisine ulaşan Kocaeli İl Jandarma Müdürlüğü ekipleri eve baskın düzenledi.

Apartman dairesinde kürtaj yapan kadın yakalandı

Jandarma ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenleyerek dairede yapılan aramada 300 adet tıbbi ilaç, 4 adet cerrahi malzemesi ve 1 adet ultrason muayene cihazı ele geçirdi. Gölcük Belediyesi tarafından muayenehane olarak kullanılan ev mühürlendi.

Apartman dairesinde kürtaj yapan kadın yakalandı

Kendisini doktor olarak tanıdan R.K. isimli kadın gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Apartman dairesinde kürtaj yapan kadın yakalandı

 

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