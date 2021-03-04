Apartman dairesinde kürtaj yapan kadın yakalandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi i Kavaklı Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinde, Suriye uyruklu kadınları Suriye uyruklu R.K. isimli bir kadının muayene ettiği, kürtaj yaptığı, ilaç tedavisi verdiği, ilaç sattığı ve doğum yaptırdığı bilgisine ulaşan Kocaeli İl Jandarma Müdürlüğü ekipleri eve baskın düzenledi.

Jandarma ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenleyerek dairede yapılan aramada 300 adet tıbbi ilaç, 4 adet cerrahi malzemesi ve 1 adet ultrason muayene cihazı ele geçirdi. Gölcük Belediyesi tarafından muayenehane olarak kullanılan ev mühürlendi.

Kendisini doktor olarak tanıdan R.K. isimli kadın gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.