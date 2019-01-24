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Apartman girişindeki fırında çıkan yangın korkuttu

ANKARA'da üç katlı bir apartmanın girişindeki fırında çıkan yangın hasara neden oldu.

Apartman girişindeki fırında çıkan yangın korkuttu

ANKARA'da üç katlı bir apartmanın girişindeki fırında çıkan yangın hasara neden oldu.

Keçiören ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde Mine Sokak üzerinde bulunan apartmanın girişindeki fırında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, dükkanın tamamına yayıldı. Dumanı fark eden apartman sakinleri, hızla binayı tahliye ederek itfaiyeye ihbarda bulundu. İtfaiyenin iki saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın hasara neden oldu.

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DHA

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