Apartman görevlisinin testi pozitif çıktı! 500'e yakın kişi karantinaya alındı
Eskişehir’de bir apartman görevlisi şikayetleri üzerine gittiği hastanede koronavirüs olduğunu öğrenince çalıştığı 5 blokta yaşayan yaklaşık 500 vatandaşta 14 gün boyunca karantina altına uygulaması başlatıldı. Olayın ardından apartman girişlerine güvenlik şeritleri çekilirken filyasyon ekiplerince çalışma başlatıldı.
Eskişehir‘de Uluönder Selva Sokak’ta yaşanan olayda rahatsızlıkları sonucu hastaneye giden 5 bloklu sitenin apartman görevlisi ve eşinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından sitedeki binalarda bulunan yaklaşık 500 kişi karantinaya alındı. İhtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılandığı siteye polis ekipleri apartman girişlerine güvenlik şeritleri çekerek tedbir aldı.
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24 Eylül 2020 Perşembe 15:19
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