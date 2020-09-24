  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Apartman görevlisinin testi pozitif çıktı! 500'e yakın kişi karantinaya alındı

Apartman görevlisinin testi pozitif çıktı! 500'e yakın kişi karantinaya alındı

Eskişehir’de bir apartman görevlisi şikayetleri üzerine gittiği hastanede koronavirüs olduğunu öğrenince çalıştığı 5 blokta yaşayan yaklaşık 500 vatandaşta 14 gün boyunca karantina altına uygulaması başlatıldı. Olayın ardından apartman girişlerine güvenlik şeritleri çekilirken filyasyon ekiplerince çalışma başlatıldı.

Eskişehir‘de Uluönder Selva Sokak’ta yaşanan olayda rahatsızlıkları sonucu hastaneye giden 5 bloklu sitenin apartman görevlisi ve eşinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından sitedeki binalarda bulunan yaklaşık 500 kişi karantinaya alındı. İhtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılandığı siteye polis ekipleri apartman girişlerine güvenlik şeritleri çekerek tedbir aldı. 

Canlı ders vermek için komşularına bırakmışlardı! 1,5 yaşındaki kızlarını acı sonuCanlı ders vermek için komşularına bırakmışlardı! 1,5 yaşındaki kızlarını acı sonu

Bisikletliyle yaptığı bir anlık dikkatsizlik onu ölümle burun buruna getirdi!Bisikletliyle yaptığı bir anlık dikkatsizlik onu ölümle burun buruna getirdi!

Arnavutköy’de çifte cinayet! Önce karısını sonra arkadaşını öldürdüArnavutköy’de çifte cinayet! Önce karısını sonra arkadaşını öldürdü

Tokat'ta husumetli aileler arasında taş ve sopalı kavga!Tokat'ta husumetli aileler arasında taş ve sopalı kavga!

 

24 Eylül 2020 Perşembe 15:19
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Apartman görevlisinin testi pozitif çıktı! 500'e yakın kişi karantinaya alındı
Apartman görevlisinin testi pozitif çıktı! 500'e yakın kişi karantinaya alındı
Bisikletliyle yaptığı bir anlık dikkatsizlik onu ölümle burun buruna getirdi!
Bisikletliyle yaptığı bir anlık dikkatsizlik onu ölümle burun buruna getirdi!
Ayaklarına kuş ölüsü bağlanmış halinde bulundu! Ekipler sayesinde zor kurtarıldı
Ayaklarına kuş ölüsü bağlanmış halinde bulundu! Ekipler sayesinde zor kurtarıldı
Arnavutköy’de çifte cinayet! Önce karısını sonra arkadaşını öldürdü
Arnavutköy’de çifte cinayet! Önce karısını sonra arkadaşını öldürdü
Komşusuyla tartışırken kendini yaraladı!
Komşusuyla tartışırken kendini yaraladı!
İşçileri taşıyan servis minibüsünde korkunç kaza!
İşçileri taşıyan servis minibüsünde korkunç kaza!
İstanbul’da 27 adrese eş zamanlı FETÖ operasyonu! 28 kişiye gözaltı kararı
İstanbul’da 27 adrese eş zamanlı FETÖ operasyonu! 28 kişiye gözaltı kararı
Tokat'ta husumetli aileler arasında taş ve sopalı kavga!
Tokat'ta husumetli aileler arasında taş ve sopalı kavga!
Ağır kokular gelen evden 10 kamyon eşya çıktı!
Ağır kokular gelen evden 10 kamyon eşya çıktı!
Avcılar'da akıl almaz olay! 3. kattaki evinden demir korkulukların üstüne düştü
Avcılar'da akıl almaz olay! 3. kattaki evinden demir korkulukların üstüne düştü