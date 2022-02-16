TV8 canlı yayın Survivor All Star 25. bölüm izle | Survivor All Star son Youtube izleKanal D canlı yayın Sadakatsiz 49. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm izle YoutubeEviye Sifonu ne demek, TDK'ya göre Eviye Sifonu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Seren Serengil, yanlışlıkla üst üste kendini ifşa etti! Feci halde rezil olurken, akıllara Gülben Ergen'i getirdi!Ablası Hülya Avşar'ın izinden gitmemeye kararlı! Helin Avşar ilginç pozlarıyla şaşkına çevirdi! Önce yere uzandı sonra...Apartman İdarecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSıla Şentürk kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü, katili kim? İşte, Sıla Şentürk'ün biyografisi...Mevta ne demek, TDK'ya göre Mevta kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Neşide isminin anlamı nedir, Neşide ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Aybey isminin anlamı nedir, Aybey ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. Apartman İdarecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Apartman İdarecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Apartman İdarecisi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Apartman İdarecisi iş tanımı, aylık ortalama maaşları ve iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Apartman İdarecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Apartman İdarecisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Apartman İdarecisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Apartman İdarecisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Apartman İdarecisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Apartman İdarecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Apartman İdarecisi Maaşları

Apartman İdarecisi maaşı ortalama olarak aylık 8950_TL'dir. En düşük Apartman İdarecisi maaşı 7650_TL, En yüksek ise 10250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Apartman İdarecisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Apartman İdarecisi İş İlanları İçin Tıklayın

nekadar.jpg

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5153.02

Meslek Adı :

Apartman İdarecisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Bina Sorumluları İle Temizlik Ve Bakım İşleri Sorumluları

Meslek Birim Grubu :

Bina Temizlik Ve Bakım Sorumluları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Mal sahibi temsilcisi veya idareci sıfatıyla bir apartmanın işlerine bakan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Apartman İdarecisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Binanın ve bina içindeki teçhizatın temizlik, tamir ve bakım işlerine nezaret ve iştirak etmek,

b) Kiracılar ve halk için teknik emniyet tedbirleri almak ve yangın veya benzeri felaketlere yol açabilecek şartları bertaraf etmek,

c) İlave aydınlatma, ısıtma ve teçhizatı gibi özel hizmetleri sağlamak,

d) Kiracıların şikayetleri ile ilgilenmek, gürültü ve binanın uygunsuz bir tarzda kullanılması hallerinde kiracıların davranışını düzenlemek,

e) Binanın işletilmesinde yer alan işçi ve malzeme bedellerinin kaydını tutmak ve mal sahibine veya mal sahibi vekiline raporlar göndermek,

f) Kiralık katlar için ilanlar verebilir, boş katları müracaat sahiplerine göstermek ve kira bedellerini toplayabilir,

g) Binanın veya bina dahilindeki teçhizatın temizlik ve bakım işçilerine nezaret edebilir, Kapıcı kaloriferci (Apartmanlarda ve Binalarda) (9141.04)`da görevlerinden bazılarını yapabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Apartman İdarecisi maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?

maaşı ne kadar 2022

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT