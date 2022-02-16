Apartman İdarecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Apartman İdarecisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Apartman İdarecisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Apartman İdarecisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Apartman İdarecisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Apartman İdarecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Apartman İdarecisi Maaşları

Apartman İdarecisi maaşı ortalama olarak aylık 8950_TL'dir. En düşük Apartman İdarecisi maaşı 7650_TL, En yüksek ise 10250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Apartman İdarecisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5153.02

Meslek Adı :

Apartman İdarecisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Bina Sorumluları İle Temizlik Ve Bakım İşleri Sorumluları

Meslek Birim Grubu :

Bina Temizlik Ve Bakım Sorumluları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Mal sahibi temsilcisi veya idareci sıfatıyla bir apartmanın işlerine bakan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Apartman İdarecisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Binanın ve bina içindeki teçhizatın temizlik, tamir ve bakım işlerine nezaret ve iştirak etmek,

b) Kiracılar ve halk için teknik emniyet tedbirleri almak ve yangın veya benzeri felaketlere yol açabilecek şartları bertaraf etmek,

c) İlave aydınlatma, ısıtma ve teçhizatı gibi özel hizmetleri sağlamak,

d) Kiracıların şikayetleri ile ilgilenmek, gürültü ve binanın uygunsuz bir tarzda kullanılması hallerinde kiracıların davranışını düzenlemek,

e) Binanın işletilmesinde yer alan işçi ve malzeme bedellerinin kaydını tutmak ve mal sahibine veya mal sahibi vekiline raporlar göndermek,

f) Kiralık katlar için ilanlar verebilir, boş katları müracaat sahiplerine göstermek ve kira bedellerini toplayabilir,

g) Binanın veya bina dahilindeki teçhizatın temizlik ve bakım işçilerine nezaret edebilir, Kapıcı kaloriferci (Apartmanlarda ve Binalarda) (9141.04)`da görevlerinden bazılarını yapabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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