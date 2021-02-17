Apartman İdarecisi Meslek Kodu Nedir?
Apartman İdarecisi Meslek Kodu ile Tutkal Sürme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç), LPG Mesul Müdürü, Uçak Gövde Motor Bakım Teknik Uzmanı vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Genel Müdür Yardımcısı-Eğitim, Sağlık, Spor (Özel Sektör) mesleği için “1120.21” kod olarak kullanılır iken Usta Öğretici (Su Ve Deniz Ürünleri Satış Elemanlığı) mesleği için “2359.80” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Apartman İdarecisi Meslek Kodu “5153.02” olarak belirlenmiştir.
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