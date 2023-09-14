Apartman yönetimi ile iş yeri sahibi arasında ‘perde duvar’ tartışması

Adana'da deprem sonrası önce "orta hasarlı', sonra da "az hasarlı" raporu verilen apartmanda oturan vatandaşlar ile iş yeri arasında "perde duvar yıkımı" tartışması yaşandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Apartman yönetimi ile iş yeri sahibi arasında ‘perde duvar’ tartışması

Adana'da deprem sonrası önce "orta hasarlı', sonra da "az hasarlı" raporu verilen apartmanda oturan vatandaşlar ile iş yeri arasında "perde duvar yıkımı" tartışması yaşandı. İş yeri sahibi perde duvarı yıkmadığını, sadece sonradan yapılan briketleri kırdığını iddia etti. Son kararı Seyhan Belediyesi verecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da binlerce binaya ağır hasarlı raporu verilirken, on binlerce binaya ise orta ve az hasarlı raporu verildi. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan Abdurrahim Gizer Apartmanı'na da önce orta hasarlı raporu verildi ancak daha sonra yapılan itirazlar sonucu rapor az hasarlıya çevrildi. Geçtiğimiz hafta ise iddiaya göre apartmanın altındaki iş yerini bir oto tamircisi kiraladı. Tamirci iddiaya göre dükkanında tadilat yaparken apartman sakinleri, "Perde duvarı yıkıyorsun" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine apartman sakinleri ile tamirci arasında tartışma yaşandı. Apartman yönetimi imza toplayarak durumu Seyhan Belediyesi'ne bildirdi.

'Korkuyoruz" diyerek tepki gösterdiler

Daha önce de apartmanlarının altında bulunan bir marketin kolonu kesmesi nedeniyle tedirgin olduklarını belirten apartman sakinleri, tekrardan oto tamircisine gidip durumu anlatarak, korktuklarını dile getirdi. Ancak taraflar arasında yine tartışma yaşandı ve oto tamircisi yine perde duvarı yıkmadığını öne sürdü.

"Apartman ve yönetimin haberi yok"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan apartman sakinlerinden Cuma Menekşe, "Yönetim olarak imza toplayıp bu iş yerini defalarca uyardık. İmza toplayıp Seyhan Belediyesi'ne başvurduk ancak yine de bir şey elde edemedik. Adamlar göz göre göre perde duvarı yıkıyor. Orası perde duvarı. Hiçbir şekilde apartman ve yönetimin haberi yok. Binamızın huzurlu olmasını istiyoruz. Burası tamirhane olamaz. Bizim otoparkımız kimsenin iş yeri olmaya müsait değil. Çok korkuyoruz, evimizde uyuyamıyoruz" dedi.

Apartman yöneticisi Resul Yılmaz ise kendisinin haberi olmadığını söyledi. Yılmaz, "Bizim perde duvarın yıkıldığından haberimiz yoktu, dün gördük. Kimse buranın tamirhane olmasını istemiyor" diye konuştu.

İş yeri sahibi Mehmet Ali D. ise yıkılan bölümün perde duvarı olmadığını, sonradan yapılan briket duvar olduğunu söyledi. Taraflar arasındaki son sözü Seyhan Belediyesi söyleyecek.

Apartman yönetimi ile iş yeri sahibi arasında ‘perde duvar’ tartışması

Apartman yönetimi ile iş yeri sahibi arasında ‘perde duvar’ tartışması

Apartman yönetimi ile iş yeri sahibi arasında ‘perde duvar’ tartışması

Apartman yönetimi ile iş yeri sahibi arasında ‘perde duvar’ tartışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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