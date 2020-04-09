Apartmanda çıkan yangında evde mahsur kalan hamile kadın 5. kattan atladı!
Van’ın İpekyolu ilçesinde bir apartmanın 5’inci katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında mahsur kalan 18 yaşındaki T.Ç. isimli hamile kadın, can havliyle pencereden aşağı atladı. Gelen İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, yaralı kadın ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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09 Nisan 2020 Perşembe 15:19
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