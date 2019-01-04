Apartmanda kaynağı belirlenemeyen koku 2 kişiyi hastanelik etti

Aksaray'da bir apartmanda kaynağı belirlenemeyen koku nedeniyle etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan araştırmada apartmanda herhangi olumsuz bir şeye rastlanmadı.

Olay, Fatih Mahallesi Bediüzzaman Caddesi 4111 Sokak Tarım İnşaat Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmandaki dairelerine girmek isteyen Hatice D. (24) ve Özlenur A. (25) kaynağı belli olmayan bir koku nedeniyle evlerine giremeyerek baygınlık geçirdi. Diğer apartman sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine itfaiye, doğalgaz acil ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen doğalgaz acil ve itfaiye ekipleri ağır kokunun nereden geldiğini tespit etmek için çalıştı. Kokudan etkilenerek zehirlenen Hatice D. ve Özlenur A., 112 acil yardım ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle apartmanda çıkartılarak ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadınların, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Apartmanda yapılan incelemede doğalgaz acil ekipleri herhangi bir doğalgaz kaçağına rastlamadı. Diğer yandan olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de apartmanın otoparkında park halindeki otomobil nedeniyle parka giremedi. Bunun üzerine imece usulü birleşen vatandaşlar park halindeki otomobili arkasından elleriyle kaldırarak kenara çekti. Bir süre uğraşan vatandaşlar itfaiye ekiplerine yolu açmayı başardı. Daha sonra park alanına giren itfaiye ekipleri de yaptığı incelemede herhangi olumsuz bir duruma rastlamadı. Adrese sevk edilen AFAD ekiplerinin de yaptığı incelemede sonuç değişmeyince apartmandan gelen kokunun nereden geldiği tespit edilemedi.

Kaynak: İHA