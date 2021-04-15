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Apartmanın 5. katındaki balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın 5. katındaki balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Apartmanın 5. katındaki balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın 5. katındaki balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.

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"5. KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ"

Olay; Osmaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Apartmanın 5. katındaki dairenin balkonunda oynayan Suriye uyruklu Yusuf Hassun(5), dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Ağır yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Apartmanın 5. katındaki balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

KAYNAK: iHLAS HABER AJANSI

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