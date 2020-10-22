Apartmanın giriş kapısına tırmanmak isteyen kızın bileğine demir parmaklık saplandı!
Esenyurt'ta Hasret Meriç isimli 7 yaşındaki bir kız, arkadaşları ile oyun oynarken apartmanın giriş kapısına tırmanmak istedi. Tırmanırken bir anda ayağı kayan kızın sağ el bileğine kapının demir parmaklıkları girdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından demir kesildikten sonra kız hastanede tedaviye alındı.
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22 Ekim 2020 Perşembe 13:08
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