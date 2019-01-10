Apartmanın istinat duvarı çöktü, 3 otomobilde hasar oluştu

Adana'da bir apartmanın istinat duvarının çökmesi sonucunda 3 otomobilde hasar oluştu.

Olay, Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi 81209 sokakta bulunan bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmana ait istinat duvarı otoparka doğru çöktü. İstinat duvarı yakınında bulunan 3 otomobil hasar gördü . Duvarın yıkıldığı bölüm temizlendikten sonra araçlar çıkartıldı. İhbar üzerine olay mahalline gelen polis ekipleri otomobillerde hasar tespit çalışması yaptı.

Kaynak: İHA