Apartmanlardan ayakkabı ve bebek arabası hırsızlığı kamerada

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, bir mahallede bulunan apartmanlara hırsızlar girdi. Ayakkabı ve bebek arabası çalan hırsızlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Karşıyaka ilçesine bağlı Dedebaşı Mahallesi'ne bulunan apartmanlara giren kimliği henüz öğrenilemeyen hırsızlar, apartmanlardaki dairelerin önünde bulunan ayakkabı ve bebek arabasını çaldı. Apartmanda yaşayanlar ayakkabılarını göremeyince, bir vatandaş ise kapısının önüne koyduğu bebek arabasının olmadığını fark edince güvenlik kameralarına baktı. Güvenlik kameralarını inceleyen vatandaşlar, ayakkabılarının ve bebek arabasının yüzlerinde maske ve kafalarında şapka olan kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındığını öğrendi. Ayrıca, görüntülerde hırsızlardan birinin evin kapısını zorladığı da belirlendi. Yaşanan olayın ardından vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, hırsızlık yapan kimliği belirsiz kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, aynı mahallede bulunan diğer apartmanlara da hırsız girdiği öğrendi.

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Kaynak: DHA