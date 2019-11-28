AP'den çağrı: Tüm AB ülkeleri, İstanbul Sözleşmesi'ni acilen onaylamalı

Strazburg'da Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda, İstanbul Sözleşmesi’nin onaylanması çağrısına yönelik karar tasarısı, 91 hayır oyuna karşılık 500 evet oyu ile onaylandı.

Slovakya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Çekya, Bulgaristan ve İngiltere’nin sözleşmeye imza atmış olasalar da onaylamadıkları ifade edildi.

SÖZ KONUSU ÜLKELERE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ ONAYLAMA ÇAĞRISI

Bu ülkelere, acil olarak İstanbul Sözleşmesi’ni onaylama çağrısı yapıldı ve Avrupa Birliği Komisyonu’na, kadına karşı şiddet ile mücadeleyi öncelik haline getirmeleri önerisinde bulunuldu.

AB, 2014 yılında yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi'ni 2017 yılında imzalarken, AB genelinde 3 kadından birinin fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldığı belirtiliyor.

11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açıldığı için 'İstanbul Sözleşmesi' ismiyle anılan Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayanıyor ve her türlü şiddetin engellenebilmesi için eğitimin önemine vurgu yapıyor.

Türkiye, Sözleşme'yi imzaya açıldığı 11 Mayıs 2011 tarihinde imzalamış, 14 Mart 2012 tarihinde ise onaylamıştı.