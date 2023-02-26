Aphelele Teto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aphelele Teto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aphelele Teto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aphelele Teto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aphelele Teto 13 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aphelele Teto Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aphelele Teto, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TS Galaxy FC futbol takımında oynamaktadır. TS Galaxy FC takımına - tarihinde katılmıştır. Aphelele Teto'nin TS Galaxy FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aphelele Teto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aphelele Teto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aphelele Teto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aphelele Teto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aphelele Teto şuan TS Galaxy FC takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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