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Aplik ne demek, TDK'ya göre Aplik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Aplik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Aplik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Aplik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Aplik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Aplik ne demek, TDK'ya göre Aplik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aplik ne demek? Aplik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aplik kelimesi. Peki aplik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aplik nedir, aplik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

APLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aplik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Aplik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre aplik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Duvar şamdanı, duvar lambası

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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