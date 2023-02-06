Apodi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Apodi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Apodi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Apodi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Apodi 13 Aralık 1986 tarihinde Apodi şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luiz Diallisson de Souza Alves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Apodi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Apodi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Goiás Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Goiás Esporte Clube takımına 1 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Apodi'nin Goiás Esporte Clube ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Apodi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Apodi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Apodi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Apodi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında EC Vitória

1 Ocak 2008 yılında Cruzeiro

1 Temmuz 2008 yılında Santos FC

31 Ağu 2008 yılında Cruzeiro

1 Eylül 2008 yılında São Caetano

31 Aralık 2008 yılında Cruzeiro

1 Ocak 2009 yılında EC Vitória

31 Aralık 2009 yılında Cruzeiro

1 Ocak 2010 yılında EC Bahia

30 Haziran 2010 yılında Cruzeiro

1 Temmuz 2010 yılında Guarani

31 Aralık 2010 yılında Cruzeiro

1 Mayıs 2011 yılında Tokyo Verdy

31 Aralık 2011 yılında Cruzeiro

1 Ocak 2012 yılında Ceará SC

31 Aralık 2012 yılında Cruzeiro

7 Ocak 2013 yılında Querétaro FC

1 Ocak 2014 yılında Delfines

30 Haziran 2014 yılında Querétaro FC

1 Temmuz 2014 yılında SC Bastia

31 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2015 yılında Chapecoense

18 Ocak 2016 yılında Kuban Krasnodar

1 Temmuz 2016 yılında Sport Recife

31 Aralık 2016 yılında Kuban Krasnodar

18 Şubat 2017 yılında Chapecoense

25 Haziran 2018 yılında Ohod Al-Medina

11 Şubat 2019 yılında CSA

13 Ocak 2020 yılında Ponte Preta

1 Haziran 2021 yılında Goiás EC

Apodi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Apodi şuan Goiás Esporte Clube takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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